Футбол
«Спартак» может арендовать форварда «Шахтёра»Metaratings 16:38
Как сообщает Sport24, в услугах 26-летнего нигерийского форварда заинтересован «Спартак». Представители московского клуба прорабатывают вариант с арендой Кайоде, причём включив в договор опцию возможного выкупа прав на игрока.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По информации "СЭ", "Спартак" планирует взять в аренду форварда донецкого "Шахтера". Речь идет о нигерийском форварде "Шахтера" Оларенваджу Кайоде. Трансфер 26-летнего нападающего принадлежит украинскому клубу, который ранее выкупил игрока у английского "Манчестер Сити".Спорт-Экспресс14:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 23:27, Вашингтон
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 14:33
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено в 15:47
Политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом
Обновлено в 03:31
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Пентагон проводит секретную операцию возле Вашингтона
Пентагон при помощи американских военных и вертолетов Black Hawk проводит секретную операцию вблизи Вашингтона.
Обновлено в 20:56
Происшествия
Из-за железнодорожной аварии в Коми нарушено движение поездов
Из-за размыва пути и схода вагонов с углем на станции Керки Северной железной дороги в республике Коми компания «РЖД» была вынуждена приостановить продажу билетов на ряд поездов, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:29
Наука
Новая геотермальная батарея напрямую преобразует тепло в электричество
Идея состоит в том, что тепло в земле возбуждает электроны в полупроводнике, заставляя их переходить в батарею.
Обновлено в 10:49
Космос
Просто космос: жители Алтайского края наблюдали полет корабля «Союз»
Некоторые жители Алтайского края специально выезжали в южные и предгорные районы, чтобы посмотреть на полет.
Обновлено в 02:27
Кино
Представлен первый концепт-арт Вечных
Обновлено в 03:31
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Кэтрин Зета-Джонс впечатлила рискованным декольте
Кэтрин Зета-Джонс, появившаяся на приеме по случаю свадьбы канадского миллиардера Лоуренса Стролла, состоявшейся на Капри (Италия), произвела на гостей неизгладимое впечатление.
Обновлено в 19:00
Происшествия
В Уфе идут слушания по делу о групповом изнасиловании дознавательницы
Сегодня в Уфе начался суд над тремя бывшими начальниками полиции, которых обвинили в изнасиловании дознавательницы.
Обновлено в 03:26
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Финансы
Сбербанк: есть несколько способов повысить шанс на получение ипотеки
«В принципе, если уже есть положительная кредитная история, то каждый следующий кредит получать легче», —рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Олег Ганеев.
Обновлено в 22:49
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено в 22:43
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено в 22:49
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Милан» предложил «Зениту» купить игрока сборной Уругвая
Обновлено в 23:14
Армия и оружие
Раскрыто местоположение секретных спутников США
Европейское космическое агентство (ЕКА), опираясь на сведения России, показало месторасположение секретных американских спутников на геостационарной орбите.
Обновлено в 20:22
Культура
Скульптуру солдата Чонкина установили на могиле писателя Войновича в Москве
Обновлено в 05:40
Хоккей
Павел Шэн подписал контракт новичка с «Бостоном»
Обновлено в 23:17
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено в 22:05
Общество
В Кемерово ввели режим НМУ из-за лесных пожаров в Красноярском крае
Напомним, на прошлой неделе министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин сказал, что режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске не вводится по той причине, что превышений промышленных выбросов не зафиксировано.
Обновлено в 03:27
Общество
Вещи Маргарет Тэтчер выставят на аукцион в Нью-Йорке
Обновлено в 23:02
Путешествия
Российские туристы вошли в топ-10 самых путешествующих в мире
Рейтинг Mastercard Global Destination Cities ранжирует 200 городов на основе исследований третьих сторон и собственного анализа в зависимости от общего числа приехавших из-за рубежа путешественников и от объемов потраченных ими средств в 2018 году, а также дает прогнозы относительно роста числа гостей и объема пассажиропотока.
Обновлено в 11:15