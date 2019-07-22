По информации "СЭ", "Спартак" планирует взять в аренду форварда донецкого "Шахтера". Речь идет о нигерийском форварде "Шахтера" Оларенваджу Кайоде. Трансфер 26-летнего нападающего принадлежит украинскому клубу, который ранее выкупил игрока у английского "Манчестер Сити".

с чего всё началось

Как сообщает Sport24, в услугах 26-летнего нигерийского форварда заинтересован «Спартак». Представители московского клуба прорабатывают вариант с арендой Кайоде, причём включив в договор опцию возможного выкупа прав на игрока.

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