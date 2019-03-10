Футбол
«Спартак» минимально обыграл «Динамо»Soccer.ru вчера в 13:57
«Спартак» одержал победу над московским «Динамо» в матче 19-го тура чемпионата России. «Спартак» (32 очка) располагается на четвертом месте в турнирной таблице национального первенства, «Динамо» (23 очка) идет на десятом месте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Кононов отошел от канонов. «Спартак» отскочил в московском дерби с «Динамо»
Советский спортвчера в 14:11
Джикия выведет «Спартак» с капитанской повязкой на дерби с «Динамо», Глушаков — в запасе
Sportbox.RUвчера в 10:57
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Происшествия
В Китае приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max 8
В связи с авиакатастрофой в Эфиопии власти Поднебесной приняли решении о приостановлении эксплуатации самолетов Boeing 737 Max 8.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в мире
По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир).
Обновлено вчера в 21:58
Спорт
Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года
Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Сильный пожар произошел на нефтезаводе в Комсомольске-на-Амуре
Сильное возгорание произошло в понедельник днем на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса
Почти два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой
Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Пассажир на две минуты опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет
Обновлено вчера в 21:55
Политика
Европа сама отвернулась от России, заявил немецкий политик
Президент России Владимир Путин в начале своего президентства был настроен на сближение с Европой, и даже был готов обсуждать членство в НАТО, однако Европа отвернулась от него и России.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
В Бурятии в подъезде нашли брошенного младенца
Жительница одного из многоквартирных домов в Северо-Байкальске в Бурятии нашла в подъезде дома брошенного младенца, сообщили РИА Новости в МВД республики.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Армия взяла под охрану энергосистему Венесуэлы
Обновлено вчера в 21:45
Спорт
Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Раде рассказали, как Украина стала «заложником Кремля»
Депутат Верховной рады Эдуард Леонов заявил, что Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Гуайдо намерен ввести режим ЧП в Венесуэле
Хуан Гуайдо намерен просить Национальную ассамблею ввести режим ЧП на территории Венесуэлы из-за массового отключения электричества.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
В Москве прошел митинг за свободный интернет
В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия
Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына
В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:43
Авто
Названы оптимальные для российских дорог автомобили
Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования
Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Депутат Рады рассказал о последствиях нового майдана
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович оценил последствия возможного третьего майдана для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Почти 80 счетов заблокированы в учреждениях Забайкалья
Почти 80 счетов муниципальных учреждений заблокированы в Забайкальском крае. Преимущественно, это учреждения образования.
Обновлено вчера в 22:59
Религия
У православных верующих начинается Великий пост
Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх Кирилл отслужил вечерню с чином прощения в храме Христа Спасителя и благословил православных верующих на начинающийся Великий пост.
Обновлено вчера в 18:26
Здоровье
Минздрав хочет изменить программу диспансеризации
Минздрав планирует изменить программу госгарантий в рамках прохождения диспансеризации на 2019-2021 годы.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Минздрав хочет избавить пациентов от навязывания платных медуслуг
В пресс-службе Минздрава заявили, что часто бывает так, что врачи навязывают гражданам платные услуги.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Коллекторы объяснили разницу между микрозаймом и ипотекой
Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин объяснил различие микрозаймов, оформляемых для покупки подарков, и ипотекой.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Ягуар в зоопарке напал на любительницу селфи
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью газете "Коммерсантъ" рассказала о первой встрече с Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
В авиакатастрофе в Эфиопии погиб известный тверской парашютист
Известный тверской парашютист Сергей Вяликов погиб при крушении самолета компании Ethiopian Airlines, выполнявшего рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
КНР станет посредником в урегулировании конфликта Индии и Пакистана
Китай станет посредником в урегулировании в пакистано-индийском конфликте.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Ранее российский вице-премьер Ольга Голодец назвала разницу зарплат мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
В Петербурге при падении рекламного щита пострадали два человека
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита из-за сильного ветра два человека получили травмы.
Обновлено вчера в 07:56