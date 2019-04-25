Футбол
«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛRT на русском вчера в 16:14
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
|6′
Игорь Горбатенко
|22′
Сергей Ткачев
|24′
Резиуан Мирзов
|37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
|46′
Сергей Ткачев
|57′
|59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
|59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
|60′
|75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
|90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
|90′+2′
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
1
Нигматулин
9
Комбаров
6
Беляев
5
Мохаммед
21
Альварес
23
Горбатенко
7
Берхамов
70
Костадинов
14
Хагуш
17
Аджоев
19
Мирзов
98
Максименко
6
Дантас
56
Гапонов
14
Джикия
23
Комбаров
47
Зобнин
8
Глушаков
15
Глушенков
37
Мелкадзе
9
Зе Луиш
88
Ташаев
Спартак
Расстановка 4‑3‑3
Московский футбольный клуб «Спартак» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это стало известно после поражения от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Происшествия
В ЛНР спасатели подняли тело третьего погибшего после аварии на шахте
Тело третьего горняка достали на поверхность из-под завалов после аварии на шахте «Схидкарбон» Лутугинского района самопровозглашенной ЛНР.
Обновлено в 02:11
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Платформа «Бумеранг» прошла предварительные испытания
Унифицированная платформа "Бумеранг" конструировалась как единая основа для создания различных видов военной техники: бронетранспортеров, колесных боевых машин пехоты, боевых машин с тяжелым вооружением, шасси для техники специального назначения.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Диетологи назвали три легких способа похудеть к лету
Обновлено вчера в 10:12
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова попала в реанимацию
Российскую актрису Ирину Сенотову экстренно госпитализировали. Об этом в фейсбуке сообщила ее дочь Мария Оамер.
Обновлено в 01:57
Политика
Солонников рассказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным
Солонников расказал, почему Кальюлайд критикуют за встречу с Путиным Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил после визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Москву, что страны Балтии должны координировать свою политику в отношении с Россией.
Обновлено 23 апреля в 11:14
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер
Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Президент Владимир Путин в Пекине получил диплом о присвоении почетной степени доктора наук китайского университета Цинхуа.
Обновлено в 01:43
Здоровье
Стоматологи провели уникальную операцию в прямом эфире
Ведущие специалисты ММЦ «СОГАЗ» провели уникальную операцию — установку полного несъёмного протеза на верхнюю челюсть пациента всего за несколько часов.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
В Венесуэле погиб генерал нацгвардии при крушении вертолета
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»
Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов
Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Политика
Ким Чен Ын на бронепоезде покинул Владивосток и отправился в КНДР
Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток и направился обратно в Северную Корею после переговоров с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Общество
Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи
Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза
Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты
Появилось видео с реалистичным рендером нового iPhone XI
Обновлено в 02:48
Космос
Разработана одновитковая схема сближения космических аппаратов с МКС
Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» разработала одновитковую схему сближения космических аппаратов с Международной космической станцией (МКС), которая может быть реализована в ближайшие годы.
Обновлено в 03:27
Политика
Зеленский отказывается делиться властью
Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.
Обновлено в 02:36
Авто
Дешевле Logan: Renault выпустит еще один бюджетный седан
Компания Renault может выпустить новый ультрабюджетный седан, который станет компактнее и дешевле модели Logan.
Обновлено вчера в 06:30
Происшествия
Мальчик, которого дед пытался сжечь в печи, скончался в Омске
Врачи в Омске не смогли спасти мальчика, которого закинул в горящую печь родной дед.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей
Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Макрон предложил сократить Шенгенскую зону
Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности губернаторов
Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30