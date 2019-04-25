«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛRT на русском вчера в 16:14

Московский футбольный клуб «Спартак» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это стало известно после поражения от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура.

«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛ

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