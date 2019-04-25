Футбол

«Спартак» лишился шансов на чемпионство в РПЛRT на русском вчера в 16:14

Арсенал (Тула) — Спартак
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Арсенал»
Эванс Кангва
6′
Игорь Горбатенко
22′
Сергей Ткачев
24′
Резиуан Мирзов
37′
Эванс Кангва
Анри Хагуш
46′
Сергей Ткачев
57′
59′
Аяз Гулиев
Денис Глушаков
59′
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
Георгий Костадинов
60′
75′
Фернандо
Максим Глушенков
Сергей Ткачев
Кантемир Берхамов
90′+2′
Лука Джорджевич
Гурам Аджоев
90′+2′
Московский футбольный клуб «Спартак» потерял математические шансы на завоевание первого места по итогам сезона-2018/19 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это стало известно после поражения от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Спартак» лишился шансов на чемпионство в сезоне-2018/19

Матч ТВвчера в 15:52

«Спартак» потерял все шансы на чемпионство

Чемпионатвчера в 17:12

«Спартак» потерял шансы на чемпионство

Sport24.ruвчера в 16:04

Разгром «Спартака» в Туле, Кокорин и Мамаев дали показания и другие новости утра

Sports.ru00:45

Финита ля комедия. «Спартак» лишился шансов на чемпионский титул

Sport.ruвчера в 16:59

«Спартак» точно не станет чемпионом в этом сезоне

Спорт день за днемвчера в 15:52

«Спартак» потерял шансы на чемпионство в текущем сезоне

Бомбардир.рувчера в 15:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 02:00, Ашберн
Кино

Минкультуры рекомендовало перенести прокат фильма «По воле божьей»

Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение на показ в России французского фильма «По воле божьей» с 25 апреля, порекомендовав перенести прокат на 29 апреля, после православной Пасхи, сообщили RNS в пресс-службе прокатчика фильма, компании A-One Films.
Обновлено вчера в 11:58
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Злоумышленники угнали дорогостоящие авто из трех районов Петербурга

Обновлено в 01:37
Хоккей

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» победить «Даллас»

Обновлено в 00:40
Политика

Ким Чен Ын покинет Владивосток раньше, чем планировалось

Лидер Северной Кореи приехал в Россию 24 апреля на переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза

Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Общество

Популярность бесплатного Wi-Fi в парках за год выросла вдвое

Обновлено в 00:39
Космос

НЛО вытворял пируэты в небе над Астраханью

Автор публикации уверен, что ему удалось документально зафиксировать неопознанный летающий объект, который "вытворял пируэты" над ночным городом.
Обновлено вчера в 07:31
Общество

Пилоты авиакомпании SAS начали забастовку

В профсоюз входят около 1,5 тысяч пилотов SAS. В случае масштабной забастовки будут затронуты около 70 процентов рейсов авиакомпании.
Обновлено вчера в 20:35
Общество

«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за «минирования»

Обновлено вчера в 14:20
Энергетика

Оператор «Северного потока-2» назвал убытки стран Европы от действий Дании

Оператор «Северного потока-2» компания AG назвала убытки стран Европы от действий Дании.
Обновлено в 01:45
Баскетбол

«Сан-Антонио» обыграл «Денвер» и сравнял счет в серии

Баскетболисты «Сан-Антонио» нанесли поражение «Денверу» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА – 120:103.
Обновлено вчера в 23:11
Футбол

Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником

Обновлено вчера в 13:49
Политика

Гордон рассказал о способах возвращения Крыма на Украину

Украинский журналист и политик Дмитрий Гордон заявил, что Киев делает все, чтобы «затянуть момент» возвращения Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 23:55
Путешествия

В Крыму назвали среднюю стоимость отдыха на летний сезон-2019

Средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тысячи рублей в день.
Обновлено вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Заводский районный суд Кемерова получил из Генпрокуратуры РФ материалы первого уголовного дела о пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня".
Обновлено в 01:35
Общество

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено вчера в 11:56
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

«Нафтогаз Украины» признал свою беспомощность без российского газа

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что у компании нет технической модели работы украинской газотранспортной системы (ГТС) на случай прекращения транзита российского голубого топлива.
Обновлено в 01:04
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

Обновлено в 00:46
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Кино

Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев был госпитализирован и не смог приехать на премьеру документального фильма о себе.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

В России предложили ввести налоговый вычет по расходам на спорт

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги, ожидая, что это привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:43
Политика

Зампостпреда России при ООН назвал Порошенко «уткой без ног»

"Теоретически - может (пойти на такие решения), практически все ветви власти на Украине понимают, что это уже даже не "хромая утка" (в США неформальное прозвище президента, который вскоре покинет пост – ред.), а утка без ног.
Обновлено вчера в 22:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное