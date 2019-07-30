Футбол
«Спартак» лишился двух бразильцев за деньLenta.ru 30 июля в 15:27
27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано. Соотечественник Фернандо подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
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Обновлено вчера в 14:33
Политика
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В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17
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Обновлено вчера в 14:45
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Путин и Трамп провели телефонные переговоры
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В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Общество
В Финляндии начали штрафовать за езду на самокате
Обновлено в 01:37
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку классической музыки
Директор департамента аудита социальной сферы и науки Счетной палаты Светлана Меркушина пояснила, что законодательно меры государственной поддержки развития концертной деятельности в области академической музыки не закреплены и вся помощь оказывается на основании отдельных решений президента и правительства страны.
Обновлено в 02:00
Общество
Россия приостанавливает ввоз ряда фруктов из Китая
Поставки груш и персиков из Китая приостанавливается — Россельхознадзор заявил, что это связано с регулярным выявлением среди ввозимых плодов заражения некоторыми карантинными вредителями и заболеваниями.
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Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
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Футбол
Вратарь сборной Аргентины перешел в «Порту»
Вратарь "Америки" и сборной Аргентины Аугустин Марчесин продолжит свою карьеру в "Порту", сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Германия отказалась выплачивать репарации Польше
Германия считает закрытым вопрос о военных репарациях перед Польшей, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Путешествия
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для туристов из России
Власти Шри-Ланки с 1 августа отменили плату за визы для граждан 48 государств, в том числе России, США, Канады, Австралии и стран Европы.
Обновлено в 00:14
Авто
Geely рассекретила дизайн кросс-хэтчбека Geely GS для РФ
Китайская компания Geely раскрыла внешность нового кросс-хэтчбека Geely GS.
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Футбол
«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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Обновлено вчера в 13:50
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено вчера в 07:25
Экономика
В России сравнили стоимость использования такси и личного автомобиля
Обновлено вчера в 05:58
Авто
Chevrolet Malibu получит последнее обновление в 2022 году
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Обновлено 30 июля в 15:04
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24