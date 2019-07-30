Футбол

«Спартак» лишился двух бразильцев за деньLenta.ru 30 июля в 15:27

27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано. Соотечественник Фернандо подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
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Распродажа в «Спартаке: что это значит

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Что происходит со «Спартаком»? Отпустили двух бразильцев и ждут чемпиона мира

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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

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Обновлено вчера в 18:20
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СМИ призывают США сохранить ДРСМД во имя собственной безопасности

Напомним, 2 февраля президент США Дональд Трамп приостановил выполнение обязательств США по ДРСМД и уведомил Россию о том, что США официально выйдут из договора через шесть месяцев.
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Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Авто

Lamborghini Huracan мощностью в 3000 л.с. показали на видео

Lamborghini Huracan зарекомендовала себя как любимая модель среди тюнеров, стремящихся создать настоящего «монстра скорости».
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"Известия" рассказали о том, какие изменения ждут россиян в августе 2019 года.
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Ляшко рассказал об объединении с Кличко против «зелёной чумы»

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко в своём фейсбуке выложил видео, в котором рассказал об объединении с мэром Киева Виталием Кличко для совместной борьбы с политикой президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В Китае четыре горняка погибли в результате взрыва в угольной шахте

В результате взрыва на угольной шахте китайской провинции Гуйчжоу погибли четыре горняка, еще трое остаются заблокированными под землей.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

В Нидерландах вступил в силу запрет на бурки

С 1 августа в Нидерландах вступает в силу так называемый закон о бурках.
Обновлено вчера в 17:18
Транспорт

ГИБДД опубликовала карту расположения камер фиксации нарушений ПДД

Обновлено вчера в 13:40
Путешествия

Изъятые у туристов тонны песка и камней вернули на пляжи Сардинии

На пляжи Сардинии вернулись десять тонн морского песка и камней, которые туристы годами пытались вывезти с местных курортов.
Обновлено вчера в 20:40
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Один из лунных частников отказался от доставки грузов NASA

Обновлено 30 июля в 05:46
Происшествия

Токсичные яйца обнаружили в магазинах Бельгии

Куриные яйца, которые по составу превышают количество диоксинов и полихлорированных дифенилов (токсичных веществ) были найдены в продуктовых магазинах Бельгии.
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Смартфон Motorola One Action показался на рендерах

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В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
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G.Skill представила оптимизированные для Ryzen 3000 модули DDR4-3800

Компания G.Skill представила в серии Trident Z Neo новые комплекты модулей оперативной памяти DDR4-3800, которые наилучшим образом оптимизированы для использования с процессорами AMD Ryzen 3000-й серии и настольной платформой AMD X570.
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Общество

Россия приостанавливает ввоз ряда фруктов из Китая

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Новую технику собрали ночью на площади в Чите к приезду Медведева

Ночью на площади Ленина в Чите к приезду Дмитрия Медведева выставили более 50 единиц техники, среди них машины, предназначенные для тушения лесных пожаров, тракторы, ПАЗы, Газели.
Обновлено вчера в 10:15
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Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске

Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
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ЕА уже работает над играми для PS5 и Xbox Scarlett

Финансовый директор Блейк Йоргенсен в ходе конференц-колла поспешил заверить инвесторов в том, что компания уже работает над новыми играми для PS5 и Xbox Scarlett.
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В Татарстане предотвратили теракт

ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
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Российский софт предостановился

31 июля на совещании в АЦ представители Минкомсвязи и ФАС обсудили с производителями техники и разработчиками приложений инициативы по предустановке отечественного софта на смартфоны, планшеты и компьютеры.
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«Прогресс МС-12» установил рекорд скорости полета к МКС

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На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Сбербанк продал дочерний банк в Турции

В апреле стороны заключили соглашение, по которому за 99,85% акций Denizbank дубайский банк заплатит Сбербанку 15,48 млрд турецких лир ($2,7 млрд по курсу 28 июня).
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Локомотива», московского «Спартака», грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Зе Луиш
Кабо-вердийский футболист
Кабо-вердианский футболист, нападающий клуба «Порту» и сборной Кабо-Верде.
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