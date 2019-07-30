Футбол
«Спартак» лишился двух бразильцев за деньLenta.ru 30 июля в 15:27
27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано. Соотечественник Фернандо подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
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Что происходит со «Спартаком»? Отпустили двух бразильцев и ждут чемпиона мира
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 03:03
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 00:13, Ашберн
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