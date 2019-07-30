Футбол

«Спартак» лишился двух бразильцев за деньLenta.ru вчера в 15:27

Условия трансфера бразильца были согласованы во вторник, 30 июля. 27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Спартак» продал сразу двух бразильцев за 1 день: Фернандо и Адриано

Prognozistвчера в 14:56

Что происходит со «Спартаком»? Отпустили двух бразильцев и ждут чемпиона мира

Спорт БИЗНЕС Online03:03

«Спартак» лишился двух бразильцев за день

Lenta.ruвчера в 15:27

Московский Спартак продал еще двоих ключевых футболистов и продолжит выступать в чемпионате практически новой командой

Эхо Москвы07:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Происшествия

В организме Навального медики не обнаружили отравляющих веществ

Никаких веществ, вызывающих отравление, в организме арестованного за участие в несанкционированном митинге блогера Алексея Навального не обнаружено.
Обновлено в 08:28
Экономика

С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам

С 1 августа в стране повысят пенсии работающим пенсионерам. Максимально их выплаты могут увеличиться на 261 рубль.
Обновлено в 08:37
Политика

Суд в США закрыл дело по иску демократов к России

Американский суд закрыл дело, согласно которому демократы обвиняли Россию, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа во взломе сайта партии на президентских выборах 2016 года.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Энергетика

Названа дата запуска «Северного потока-2»

Обновлено в 08:10
Общество

Леонардо Ди Каприо разместил пост о пожарах в Сибири

Голливудский актер и защитник природы обратил внимание на проблему пожаров в Сибири, Аляске и Гренландии.
Обновлено в 06:01
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Общество

Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая», — цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено в 06:22
Гаджеты

Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов

Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Наука

Facebook разрабатывает прибор для «чтения мыслей»

Интерфейс «мозг-компьютер» Исследовательское подразделение корпорации Facebook – Facebook Reality Labs (FRL) – и Калифорнийский университет (Сан-Франциско, Калифорния) занимаются разработкой специального интерфейса «мозг – компьютер» (Brain-computer Interface, BCI, нейроинтерфейс), который позволит преобразовывать мысли человека в текст.
Обновлено в 08:17
Политика

Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Участника акции 27 июля задержали по делу о массовых беспорядках

По уголовному делу о массовых беспорядках задержан участник акции 27 июля Кирилл Жуков, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 06:33
Общество

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую

Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую.
Обновлено в 05:45
Общество

На сайте ГИБДД впервые опубликовали карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 08:16
Политика

Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Москве пьяный актер вырвал дверь такси

В ходе ссоры нетрезвый актер вырвал дверь машины и разбил боковые зеркала автомобиля.
Обновлено в 07:17
Музыка

Rammstein признались в любви России

Группа Rammstein призналась в любви российским фанатам. Об этом музыканты написали в своем Instagram.
Обновлено вчера в 15:38
Космос

Ученые выяснили истинный возраст Луны

Ученые из Института геологии и минералогии Кельнского университета в Германии выяснили, что Луна гораздо старше, чем считалось ранее.
Обновлено вчера в 04:04
Игры

Оригинальная Diablo стала доступна в браузере

Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Политика

Путин потребовал подключить к тушению лесных пожаров Минобороны

Обновлено в 08:19
Политика

В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

2 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным и Москва начнет подготовку к разработке новых видов ракет.
Обновлено в 06:14
Экономика

Раскрыта схема крышевания банков полковником-миллиардером ФСБ

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток и мошенничестве, работал с российскими банкирами по определенной схеме.
Обновлено в 06:30
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия

В Уфе школьник потребовал пять млн рублей, угрожая взорвать гранату

В Уфе школьник потребовал пять миллионов рублей, угрожая подорвать гранату.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие

Китай применил тяжелый БПЛА против американского крейсера

Тайваньский пролив является местом геополитического напряжения и США регулярно проводит в нем демонстрации военной силы с целью поддержать Тайвань в его независимости от материкового Китая.
Обновлено вчера в 15:21
Кино

Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» выйдет в прокат в конце октября

Планируем выпустить в прокат фильм к юбилею Яшина в октябре, так что в конце октября — начале ноября он появится на экранах, — сказал Капанец.
Обновлено в 07:09
Общество

Reuters: В Китае запретили мусульманам демонстрацию религии

Reuters называет происходящее продолжением кампании по унификации всех проявлений религии, начатой в Китае в 2016 году.
Обновлено в 02:55
Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Обновлено в 07:50
Происшествия

В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта

В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.
Обновлено в 05:48
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Локомотива», московского «Спартака», грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное