Футбол
«Спартак» лишился двух бразильцев за деньLenta.ru вчера в 15:27
Условия трансфера бразильца были согласованы во вторник, 30 июля. 27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано.
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Что происходит со «Спартаком»? Отпустили двух бразильцев и ждут чемпиона мира
Спорт БИЗНЕС Online03:03
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