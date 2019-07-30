27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано. Соотечественник Фернандо подписал с новым клубом четырехлетний контракт.

«Спартак» лишился двух бразильцев за день

Музыка В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток» По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.

Технологии В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.

Происшествия В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.

Политика Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.

Космос «Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота» Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.

Происшествия В Татарстане предотвратили теракт ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.

Политика В Киеве предупредили об угрозе жизни Зеленского Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости.

Политика Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2» Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.

Происшествия Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.

Здоровье Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.

Гаджеты Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.

Политика Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.

Общество В Россию запретят ввозить фрукты из Китая В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.

Политика Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.

Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.

Армия и оружие В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.

Общество В России ввели список опасных пород собак Премьер министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Армия и оружие Минобороны РФ протестировало «военный интернет» Российская армия опробовала работу дальнобойного «военного интернета», сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Автоспорт Даниил Квят назвал дочь Пенелопой Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.

Космос Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».