Футбол
«Спартак» лишился двух бразильцев за деньLenta.ru вчера в 15:27
27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано. Соотечественник Фернандо подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
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Что происходит со «Спартаком»? Отпустили двух бразильцев и ждут чемпиона мира
Спорт БИЗНЕС Online03:03
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 21:10, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны создаст авиагруппировку для тушения лесных пожаров в Сибири
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Xiaomi представила игровой смартфон Xiaomi Black Shark 2 Pro
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Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
По данным журнала Variety, организаторы вынуждены были отменить юбилейный рок-фестиваль Вудсток, которому в этом году исполняется 50 лет.
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Технологии
В России разработают мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на изобретение модульного огнестрельного оружия, в котором можно менять элементы в зависимости от задач, сообщили РИА Новости в пресс-службе института.
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Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
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Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
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Американский сенат утвердил нового постпреда при ООН
Сенат США поддержал кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя США при ООН, свидетельствуют результаты голосования.
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Космос
«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»
Разработка робота для помощи космонавтам в открытом космосе по проекту "Косморобот" приостановлена из-за секвестра бюджета "Роскосмоса", в ближайшее время работы не возобновятся, рассказали РИА Новости в госкорпорации.
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В Татарстане предотвратили теракт
ФСБ и МВД предотвратили на одном из объектов инфраструктуры в Татарстане теракт, который готовили сторонники террористической организации «Исламское государство»*.
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В Киеве предупредили об угрозе жизни Зеленского
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит опасность из-за отмены парада на День независимости.
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Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
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Зеленский не стал принимать в подарок свой гипсовый бюст
Обновлено в 08:04
Происшествия
Главу строительной компании «Норманн» задержали в Петербурге
Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге главу одной из крупнейших строительных компаний Ленинградской области "Норманн" Виктора Смирнова, сообщил ТАСС источник в следственных органах региона.
Обновлено в 03:14
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Политика
Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину
Задержанных в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, сообщил в интервью "Известиям" адвокат украинского экипажа Николай Полозов.
Обновлено в 03:38
Общество
В Россию запретят ввозить фрукты из Китая
В Россию будет запрещен ввоз семечковых и косточковых фруктов из Китая с 10 августа.
Обновлено в 08:34
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Общество
В России ввели список опасных пород собак
Премьер министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 03:20
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Минобороны РФ протестировало «военный интернет»
Российская армия опробовала работу дальнобойного «военного интернета», сообщают «Известия» со ссылкой на источники в министерстве обороны.
Обновлено в 21:07
Автоспорт
Даниил Квят назвал дочь Пенелопой
Слова не могут описать мою любовь к тебе, Пенелопа, — написала в инстаграме мать девочки, подруга Квята Келли Пике.InterMedia напоминает, что Квят стал отцом в ночь на 28 июля 2019 года, а через несколько часов после этого события провёл свою самую успешную гонку в сезоне, заняв третье место на Гран-при Германии.
Обновлено в 17:18
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 15:30
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02