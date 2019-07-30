27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано. Соотечественник Фернандо подписал с новым клубом четырехлетний контракт.

«Спартак» лишился двух бразильцев за день

Политика США ввели санкции против главы МИД Ирана "Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Армия и оружие Южнокорейские военные сообщили о пуске баллистических ракет в КНДР "Хотя было заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, в настоящее время уточненная информация анализируется разведорганами Республики Корея и США. уже известно, что сегодняшние северокорейские ракеты были аналогичны баллистическим ракетам, пуски которых состоялись 25 июля", - приводит агентство слова представителя президентской администрации.

Армия и оружие В США представили эскизный проект американского аналога «Авангарда» Американская оборонная компания Raytheon и Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сделали эскизный проект гиперзвукового скользящего блока в рамках программы Tactical Boost Glide.

Общество Названы самые похищаемые товары в российских магазинах Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.

Политика Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17 Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17.

Авто Subaru запустил производство новых Legacy и Outback На заводе японской марки Subaru в американском штате Индиана стартовало производство нового поколения моделей Legacy и Outback.

Здоровье Картофель влияет на состояние зубов Гражданам, следящим за состоянием своих зубов, рекомендуется отказаться от употребления картофеля.

Экономика Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.

Футбол Дюпин признан лучшим игроком «Рубина» в июле Болельщики «Рубина» путем голосования определили лучшего игрока команды в июле.

Игры Оригинальная Diablo стала доступна в браузере Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Авто Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.

Футбол «Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо» Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.

Политика Погребинский: Порошенко не вернется на Украину Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.

Финансы ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Футбол ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.

Шоу-бизнес Лобода в мини-бикини продемонстрировала идеальный пресс Кажется, что у артистки нет ни минуты свободного времени. Однако 31 июля Лобода устроила себе день релакса.

Политика Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.

Общество В России упростили порядок сделок с недвижимостью В России станет необязательным нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности.

Кино Netflix выпустил трейлер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе Напомним, что «Ирландец» является девятым фильмом, который сняла Мартин Скорсезе с участием Роберта Де Ниро.

Общество Музыкальный марафон пройдет на ВДНХ в честь 80-летия выставки Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.