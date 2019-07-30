Футбол

«Спартак» лишился двух бразильцев за деньLenta.ru вчера в 15:27

27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано. Соотечественник Фернандо подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
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Что происходит со «Спартаком»? Отпустили двух бразильцев и ждут чемпиона мира

Спорт БИЗНЕС Online03:03
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:40, Ашберн
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США ввели санкции против главы МИД Ирана

"Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.
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Южнокорейские военные сообщили о пуске баллистических ракет в КНДР

"Хотя было заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, в настоящее время уточненная информация анализируется разведорганами Республики Корея и США. уже известно, что сегодняшние северокорейские ракеты были аналогичны баллистическим ракетам, пуски которых состоялись 25 июля", - приводит агентство слова представителя президентской администрации.
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Трамп огораживает Белый дом четырехметровой стеной

Обновлено в 03:36
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В США представили эскизный проект американского аналога «Авангарда»

Американская оборонная компания Raytheon и Агентство перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) сделали эскизный проект гиперзвукового скользящего блока в рамках программы Tactical Boost Glide.
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Названы самые похищаемые товары в российских магазинах

Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
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Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла призвал мировое сообщество отказаться от голословных обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17.
Обновлено в 16:13
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Subaru запустил производство новых Legacy и Outback

На заводе японской марки Subaru в американском штате Индиана стартовало производство нового поколения моделей Legacy и Outback.
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Картофель влияет на состояние зубов

Гражданам, следящим за состоянием своих зубов, рекомендуется отказаться от употребления картофеля.
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Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
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Дюпин признан лучшим игроком «Рубина» в июле

Болельщики «Рубина» путем голосования определили лучшего игрока команды в июле.
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Оригинальная Diablo стала доступна в браузере

Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
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Первому фигуранту дела о беспорядках в Москве предъявлено обвинение

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ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
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Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле

Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
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«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»

Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
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Погребинский: Порошенко не вернется на Украину

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что Петр Порошенко может не вернуться в Украину.
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Зеленский оценил свой гипсовый бюст

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ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
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Кажется, что у артистки нет ни минуты свободного времени. Однако 31 июля Лобода устроила себе день релакса.
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Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
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В России упростили порядок сделок с недвижимостью

В России станет необязательным нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности.
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Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.
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Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

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Луис Адриано
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий московского «Спартака». Наиболее известен по выступлениям за донецкий «Шахтёр», в котором провёл 9 сезонов, выиграл шесть чемпионатов Украины и Кубок УЕФА 2008/09, а также стал лучшим бомбардиром в истории клуба.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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