Футбол
«Спартак» лишился двух бразильцев за деньLenta.ru вчера в 15:27
27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано. Соотечественник Фернандо подписал с новым клубом четырехлетний контракт.
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Что происходит со «Спартаком»? Отпустили двух бразильцев и ждут чемпиона мира
Спорт БИЗНЕС Online03:03
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:40, Ашберн
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Дюпин признан лучшим игроком «Рубина» в июле
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Игры
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Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
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ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
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Новые модели Haval скоро встанут на конвейер в Туле
Кроссовер Haval F7 недолго будет оставаться единственной моделью на конвейере тульского завода Great Wall.
Обновлено в 10:25
Футбол
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Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
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Финансы
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Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
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Лобода в мини-бикини продемонстрировала идеальный пресс
Кажется, что у артистки нет ни минуты свободного времени. Однако 31 июля Лобода устроила себе день релакса.
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Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
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Обновлено вчера в 02:52
Кино
Netflix выпустил трейлер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе
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Кристина Орбакайте, Тамара Гвердцители, Валерия, группы "Несчастный случай", Uma2rman и "Земляне" выступят на концерте в честь 80-летия ВДНХ 1 августа.
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Сбежавшая от эмира Дубая жена обратилась с иском в британский суд
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Экономика
Вступил в силу закон об ипотечных каникулах
Нововведения распространяются не только на ипотеки, которые граждане возьмут после изменения законодательства, но и на сделки с банками, которые были заключены ранее.
Обновлено в 09:26
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