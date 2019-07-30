Футбол

«Спартак» лишился двух бразильцев за деньLenta.ru вчера в 15:27

Условия трансфера бразильца были согласованы во вторник, 30 июля. 27-летний бразилец выступал за «Спартак» с лета 2016 года, за это время провел 98 матчей и забил 12 голов. В этот же день бразильский «Палмейрас» объявил о трансфере нападающего красно-белых Луиса Адриано.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Что происходит со «Спартаком»? Отпустили двух бразильцев и ждут чемпиона мира

Спорт БИЗНЕС Online03:03

«Спартак» лишился двух бразильцев за день

Lenta.ruвчера в 15:27

«Спартак» продал сразу двух бразильцев за 1 день: Фернандо и Адриано

Prognozistвчера в 14:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Обновлено в 15:17
Политика

Россия представит на МАКС-2019 новейшие модификации Ил-76 и Ил-78

Обновлено в 13:14
Наука

Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде

Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Финансы

ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Экономика

«Нафтогаз» требует взыскать с России $5,2 млрд за Крым

Украинский оператор "Нафтогаз" подал иск в трибунал в Гааге с требованием взыскать с России $5,2 млрд из-за потери своих активов в Крыму.
Обновлено в 08:09
Кино

Названы самые популярные поисковые запросы россиян о Гарри Поттере

Предметом обсуждения являлось и непринятие россиянами того, что Волан-де-Морт не положил в тайник крестраж на территории РФ.Фанаты определили запоминающиеся эпизоды кинокартины: «Гарри Поттер и тайная комната» и «Гарри Поттер и философский камень».
Обновлено в 05:48
Транспорт

ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах

Обновлено в 03:37
Общество

УАЗ сократит более 10% персонала

Ульяновский автозавод (входит в группу Соллерс Вадима Швецова) может сократить около тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях, сообщил на своей странице в фейсбуке председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.
Обновлено в 13:15
Происшествия

ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов

Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД

Обновлено в 10:50
Армия и оружие

СБ ООН проведёт экстренную встречу по ракетным пускам КНДР

Великобритания, Франция и Германия запросили провести экстренную встречу Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ракетными пусками КНДР.
Обновлено в 14:07
Игры

Оригинальная Diablo стала доступна в браузере

Проект открывает доступ к условно-бесплатной сборке игры, которая включает в себя две первые зоны подземелья и один из трёх классов персонажей.
Обновлено в 04:36
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Политика

Медведев пообещал деньги на тушение пожаров в Сибири

Из резервного фонда правительства выделят дополнительные средства на усиление группировки по тушению природных пожаров в Сибири.
Обновлено в 13:21
Политика

МИД допустил ответное размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил размещение Россией запрещенных ДРСМД ракет ближе к США.
Обновлено в 10:02
Происшествия

После взрыва на пороховом заводе в Перми СК возбудил уголовное дело

Обновлено в 13:59
Общество

Росгидромет спрогнозировал обострение ситуации с лесными пожарами

Обновлено в 13:31
Футбол

«Марибор» и «Копенгаген» вышли в третий раунд квалификации ЛЧ

Шведский АИК победил «Марибор» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 15:45
Общество

Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия

Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Игорь Ливанов рассказал о трагедии, в которой погибли его жена и дочь

В 1987 году актер потерял первую супругу, актрису Татьяну Пискунову, и восьмилетнюю дочь Ольгу; они погибли в железнодорожной катастрофе.
Обновлено в 11:16
Политика

Малайзия призвала отказаться от обвинений против России по делу MH17

Как подчеркнул министр, Малайзия, являясь полноправным участником процесса расследования, призывает всех оставаться максимально беспристрастными и дать возможность малазийской стороне изучить все материалы дела.
Обновлено в 15:08
Общество

Названы самые похищаемые в российских магазинах товары

Всего из магазинов с системой NtechLab с начала года похитили товаров на 38 млн рублей.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Москве суд арестовал россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский районный суд санкционировал арест Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 11:40
Космос

Получен первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»

Космическая рентгеновская обсерватория "Спектр-РГ", ставшая итогом совместного проекта России и Германии, прислала на Землю первые научные данные.
Обновлено в 08:03
Интернет

Google представила обновление для браузера Chrome

Американская корпорация Google через свой блог анонсировала новое обновление для своего браузера Chrome 76, которое не позволяет сайтам идентифицировать пользователя в режиме инкогнито.
Обновлено в 06:53
Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.
Обновлено в 14:32
Политика

Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»

Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Наука

Ученый объяснил, почему человечество не сможет избавиться от тараканов

Обновлено в 10:39
Футбол

Цорн считает аренду Шюррле очень удачной сделкой для ФК «Спартак»

Обновлено в 13:24
Общество

В России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью

Как стало известно во вторник, 30 июля, в России вступил в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью.
Обновлено вчера в 03:41
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник московского «Локомотива», московского «Спартака», грозненского «Ахмата». Чемпион России в составе «Спартака», участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное