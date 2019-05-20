Футбол

«Спартак» купит вратаря «Арсенала»Life.ru 08:12

По данным издания, вратарь перейдёт в стан красно-белых до конца мая и подпишет контракт сроком на пять лет. Сумма трансфера — один миллион евро. Михаилу Левашову 27 лет, он выступает за тульский "Арсенал", экс-тренер которого, Олег Кононов, сейчас как раз возглавляет "Спартак".
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СМИ: «Спартак» купит Левашова и отдаст Максименко в аренду

Матч ТВ09:55

СМИ: «Спартак» купит тульского голкипера Левашова за 1 миллион евро

MySLO.ru08:41

Агент Левашова: Официального запроса никто не присылал

Советский спорт08:41

Трансферы «Спартака» и «Зенита». Левашов, Ванакен, Фернандес

Спорт-Экспресс07:00

Михаил Левашов покинет тульский «Арсенал» ради «Спартака»?

Тульские новости08:32

Сафонов: «У Левашова реальная сумма отступных, если клубы первой пятерки захотят его приобрести»

Sport24.ru06:28

«СЭ»: «Спартак» купит вратаря «Арсенала» Левашова за миллион евро

Sports.ru06:58
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Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Обновлено в 09:18
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено в 08:54
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего объявил о роспуске парламента.
Обновлено в 04:01
Футбол

«Локомотив» покажет финал Кубка России на своем стадионе

"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала".
Обновлено в 11:17
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 07:46
Гаджеты

Специалисты назвали людские привычки, которые приводят к поломке телефонов

На первом месте по количеству поломок стоят физические повреждения смартфона.
Обновлено в 08:25
Политика

Австрия отказалась предоставить площадку для экспертов клуба «Валдай»

Представители Австрии отказались предоставить площадку для экспертов клуба «Валдай», заявил председатель Совета Фонда поддержки и развития клуба Андрей Быстрицкий, передает телеканал «Звезда».
Обновлено в 19:58
Наука

Определение эталона килограмма изменится с 20 мая

20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Обновлено в 14:05
Политика

Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено в 11:09
Игры

СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста

The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.
Обновлено в 06:28
Общество

Первая леди Украины: жена Зеленского надела на инаугурацию элегантный наряд

Обновлено в 12:58
Экономика

Антипинский НПЗ пошел на банкротство

Трейдеры и крупнейший кредитор в лице Сбербанка проводили мероприятия по запуску производства, «включая финансирование оборотного капитала на закупку нефти за счет предоставления дополнительных кредитных средств ПАО Сбербанка».
Обновлено в 07:08
Гаджеты

В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей

Наличие уязвимости в процессорах, выпущенных после 2011 года (кроме Core 8-го и 9-го поколений), уже подтвердили в Intel.
Обновлено в 02:46
Политика

В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено в 13:17
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Происшествия

В Оренбурге убит директор филиала «Газпромтранс», его жена и водитель

Сегодня утром в жилом доме поселка нашли тело директора ООО «Газпромтранс-Оренбург» Андрея Бахарева, его супруги и водителя.
Обновлено в 05:33
Гаджеты

Доступный флагман Honor 20 Pro протестирован в Geekbench

Производительность бюджетного флагмана обеспечивает процессор Kirin 980 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено в 10:59
Футбол

Бернарду Силва признан лучшим игроком «Манчестер Сити» в сезоне

Обновлено в 15:12
Происшествия

Сбербанк назвал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее "Коммерсант" написал о росте случаев хищения средств у клиентов Сбербанка с помощью банкоматов.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева

Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.
Обновлено в 06:41
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься вместе с бывшим

Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", попросила создателей сериала распланировать график так, чтобы не пересекаться на площадке с коллегой Джеромом Флинном, который сыграл наемника Бронна, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:46
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что введенные Вашингтоном пошлины на китайские товары заставляют американские компании переносить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено в 04:42
Космос

НПО имени Лавочкина до 1 июня начнет изготовление топливных баков для модуля «Наука»

Изготовление новых топливных баков для многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", который должен отправиться к Международной космической станции в 2020 году, начнется в НПО им. С. А. Лавочкина до 1 июня.
Обновлено в 18:22
Энергетика

Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США

На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
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Михаил Алексеевич Левашов
Российский футболист
Российский футболист, вратарь тульского «Арсенала». До 13 лет играл в первенстве Тульской области среди юношей, затем перешёл в ДЮСШ «Дон» Новомосковск, тренер Геннадий Владимирович Кузнецов.
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