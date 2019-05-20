Футбол
«Спартак» купит вратаря «Арсенала»Life.ru 08:12
По данным издания, вратарь перейдёт в стан красно-белых до конца мая и подпишет контракт сроком на пять лет. Сумма трансфера — один миллион евро. Михаилу Левашову 27 лет, он выступает за тульский "Арсенал", экс-тренер которого, Олег Кононов, сейчас как раз возглавляет "Спартак".
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