Футбол

«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млнГазета.Ru вчера в 19:48

Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн. Красно-белым остается договориться об условиях личного контракта с самим 24-летним хавбеком. В составе ПСВ футболист выступает с 2015 года.
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«Спартак» договорился о переходе полузащитника сборной Уругвая за 15 млн евро

Sport24.ruвчера в 19:17

«Спартак» согласовал с ПСВ трансфер хавбека сборной Уругвая Перейро за 15 млн евро

Sports.ruвчера в 20:48

«Спартак» договорился с «ПСВ» о переходе игрока сборной Уругвая

Sportbox.RUвчера в 19:35

Источник: Перейро перейдет в «Спартак» за 15 миллионов евро

Спорт-Экспрессвчера в 20:07

«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млн

Газета.Ruвчера в 19:48

Источник: «Спартак» договорился о трансфере хавбека ПСВ Перейро

Чемпионатвчера в 20:39

«Спартак» договорился с «ПСВ» о переходе игрока сборной Уругвая

Матч ТВвчера в 19:35
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

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Обновлено вчера в 06:10
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Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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Общество

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Футбол

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

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Обновлено вчера в 16:33
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С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
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Транспорт

В России могут сузить парковочные места

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Экономика

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»

Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.
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Обновлено вчера в 21:05
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
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Обновлено вчера в 11:33
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Составлен рейтинг стран Европы по срокам накопления на квартиру

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Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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