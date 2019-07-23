Футбол
«Спартак» купит хавбека сборной Уругвая за €15 млнГазета.Ru вчера в 19:48
Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн. Красно-белым остается договориться об условиях личного контракта с самим 24-летним хавбеком. В составе ПСВ футболист выступает с 2015 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» договорился о переходе полузащитника сборной Уругвая за 15 млн евро
Sport24.ruвчера в 19:17
«Спартак» согласовал с ПСВ трансфер хавбека сборной Уругвая Перейро за 15 млн евро
Sports.ruвчера в 20:48
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:57, Вашингтон
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
«Ювентус» готовит предложение по Неймару
Туринский «Ювентус» попытается приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии
Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Режим черного неба ввели в Кемерово из-за пожаров в Красноярском крае
В Гидрометцентре Кемерово объяснили это тем, что 21 июля на территории Красноярского края было ухудшение видимости из-за дымки и мглы.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Поезда на южном участке серой ветки следуют с увеличенными интервалами
Сбои в расписании наблюдаются по направлению в центр. Отмечается, что движение вводится в график.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено вчера в 22:49
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Политика
Кравчук назвал ошибку Порошенко, с которой может столкнуться Зеленский
Первый украинский лидер Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко, находясь на посту главы государства, допустил ошибку в выстраивании кадровой системы в политике, в результате чего создал бизнес-империю.
Обновлено в 00:44
Общество
Гороскоп на 22 июля: Овнов ждут перспективные поездки
Овнов ждут перспективные поездки. Возможно, удастся получить дополнительный заработок.
Обновлено 21 июля в 18:00
Транспорт
В России могут сузить парковочные места
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне»
Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Петербурженки съели уголовное дело и получили условный срок
Две жительницы Санкт-Петербурга пытались спасти своего родственника от тюрьмы, одна из них съела материалы уголовного дела.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России
Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву
Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.
Обновлено вчера в 11:33
Общество
Роструд назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда
Роструд назвал регионы России с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда.
Обновлено вчера в 02:39
Недвижимость
Составлен рейтинг стран Европы по срокам накопления на квартиру
Аналитики исследовали, сколько жителям стран Евросоюза придется отдать средних окладов за квартиру площадью 70 «квадратов».
Обновлено вчера в 07:45
Музыка
Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови»
Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».
Обновлено вчера в 12:34
Общество
В трех районах Магаданской области выпал снег
Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Общество
В Лазовском районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна
Режим ЧС муниципального уровня ввели в Лазовском районе Приморья из-за подтоплений после тайфуна "Данас", сообщает администрация края.
Обновлено вчера в 07:21
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено 21 июля в 12:25
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Партия Зеленского лидирует по итогам обработки более 90% протоколов
Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» набирает 43,10% голосов.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Власти США надеются на скорое возобновление консультаций с КНДР
Американский госсекретарь Майк Помпео выразил надежду, что США возобновят переговоры с КНДР на рабочем уровне через пару недель.
Обновлено вчера в 23:59