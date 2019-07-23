Как информирует источника, сумма трансфера должна составить €15 млн. Красно-белым остается договориться об условиях личного контракта с самим 24-летним хавбеком. В составе ПСВ футболист выступает с 2015 года.

Футбол «Ювентус» готовит предложение по Неймару Туринский «Ювентус» попытается приобрести нападающего «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Политика Опровергнуты планы продажи Карелии Финляндии Бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис заявил, что российская сторона не собиралась продавать Финляндии граничащую с ней Карелию.

Общество Режим черного неба ввели в Кемерово из-за пожаров в Красноярском крае В Гидрометцентре Кемерово объяснили это тем, что 21 июля на территории Красноярского края было ухудшение видимости из-за дымки и мглы.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Происшествия Поезда на южном участке серой ветки следуют с увеличенными интервалами Сбои в расписании наблюдаются по направлению в центр. Отмечается, что движение вводится в график.

Армия и оружие Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

Экономика Производители повседневных товаров сократили размер упаковок до 20% С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.

Политика Кравчук назвал ошибку Порошенко, с которой может столкнуться Зеленский Первый украинский лидер Леонид Кравчук считает, что Петр Порошенко, находясь на посту главы государства, допустил ошибку в выстраивании кадровой системы в политике, в результате чего создал бизнес-империю.

Экономика Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» Фондовый рынок США закрылся в «зеленой зоне» с ростом основных индексов от 0,1 до 0,7%, 22 июля передает агентство Reuters.

Происшествия Петербурженки съели уголовное дело и получили условный срок Две жительницы Санкт-Петербурга пытались спасти своего родственника от тюрьмы, одна из них съела материалы уголовного дела.

Общество Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Политика США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Происшествия Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.

Общество Роструд назвал регионы с самой сложной ситуацией на рынке труда Роструд назвал регионы России с самым высоким коэффициентом напряжённости на рынке труда.

Недвижимость Составлен рейтинг стран Европы по срокам накопления на квартиру Аналитики исследовали, сколько жителям стран Евросоюза придется отдать средних окладов за квартиру площадью 70 «квадратов».

Музыка Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови» Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».

Общество В трех районах Магаданской области выпал снег Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Общество В Лазовском районе Приморья ввели режим ЧС после тайфуна Режим ЧС муниципального уровня ввели в Лазовском районе Приморья из-за подтоплений после тайфуна "Данас", сообщает администрация края.

Политика Лукашенко призвал ЕС помочь Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.