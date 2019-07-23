Футбол
«Спартак» купит футболиста сборной УругваяLenta.ru 02:27
«Спартак» согласовал условия сделки с ПСВ. В случае успешных переговоров трансфер обойдется москвичам в 15 миллионов евро. Красно-белые также согласны на финансовые запросы самого футболиста, однако красно-белым также необходимо договориться с агентом Перейро Пако Касалем.
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с чего всё началось
Руководство московского "Спартака" договорилось о покупке у нидерландского ПСВ полузащитника сборной Уругвая Гастона Перейро, утверждает De Telegraaf.Газета.Ruвчера в 19:48
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