Футбол

«Спартак» купит футболиста сборной УругваяLenta.ru 02:27

«Спартак» согласовал условия сделки с ПСВ. В случае успешных переговоров трансфер обойдется москвичам в 15 миллионов евро. Красно-белые также согласны на финансовые запросы самого футболиста, однако красно-белым также необходимо договориться с агентом Перейро Пако Касалем.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось
Руководство московского "Спартака" договорилось о покупке у нидерландского ПСВ полузащитника сборной Уругвая Гастона Перейро, утверждает De Telegraaf
.
Газета.Ruвчера в 19:48

Подробнее о событии

СМИ: Перейро в «Спартаке» не будет

Sportbox.RU06:33

Sport24: переход Перейро в «Спартак» сорвался

Sports.ru06:48

СМИ: Перейро из ПСВ не перейдет в «Спартак»

Soccer.ru06:26

СМИ: Перейро в «Спартаке» не будет

Матч ТВ06:33

Полузащитник сборной Уругвая Перейро не перейдет в «Спартак»

Sport24.ru06:07

ПСВ и «Спартак» договорились о переходе Перейро. Агент против

Спорт-Экспресс06:07

Источник: «Спартак» договорился о трансфере хавбека ПСВ Перейро

Чемпионатвчера в 20:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 07:00, Ашберн
Происшествия

Четвертый ребенок погиб из-за пожара в детском лагере под Хабаровском

Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Политика

Трамп заявил, что США могли бы победить в Афганистане за неделю

Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено вчера в 11:18
Политика

Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона Шиес

Российский лидер Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнения жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твёрдых коммунальных отходов.
Обновлено в 06:58
Происшествия

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее

Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Общество

Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте

Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Гаджеты

Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25%

Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.
Обновлено 21 июля в 01:20
Шоу-бизнес

Борисова нашла постоянную работу

Дана Борисова станет постоянной ведущей одного из телешоу. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.
Обновлено в 04:44
Происшествия

В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
Обновлено в 05:50
Футбол

Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»

Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Сотрудник иркутской колонии задержан за кражу двух центнеров нефрита

Обновлено в 02:16
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Наука

Физикам удалось повысить скорость работы квантового компьютера

Недавно сотрудники университета Нового Южного Уэльса сообщили, что им удалось увеличить скорость работы квантового компьютера в 200 раз.
Обновлено вчера в 02:15
Политика

Партия Порошенко теряет позиции на выборах в Раду

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" набирает 8,13% голосов и теряет позиции на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»

Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Футбол

Иньеста назначен послом Ла Лиги

Обновлено в 05:41
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Обновлено вчера в 07:56
Футбол

Гризманн выйдет в основе «Барселоны» против «Челси»

Обновлено в 05:37
Политика

В Великобритании сегодня объявят имя нового премьер-министра

За должность лидера партии борются два кандидата: бывший и нынешний главы МИД – Борис Джонсон и Джереми Хант.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона

Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Кино

Вышел трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом

Обновлено вчера в 09:53
Музыка

Организатор объяснил, почему Metallica спела в Москве «Группу крови»

Обновлено вчера в 20:02
Политика

Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве

Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Общество

Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров

Обновлено в 02:57
Экономика

Исследование: россияне стали чаще ходить в магазин, но меньше покупать

Россияне перестали закупать продукты большими партиями впрок, вместо этого они ходят в магазин чаще, но покупают меньше - на один-два приема пищи, рассказала РИА Новости представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.
Обновлено в 06:52
Авто

Новый Suzuki XL6 рассекречен до премьеры

Японский автопроизводитель готовится к презентации нового внедорожника Suzuki XL6, однако в Сети появились уже первые фотографии без камуфляжа.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов

Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Самолёт Azur Air, летевший в Москву, вернулся в Анталью

Пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 05:28
Чемпионат России по футболуБольше новостей по теме
Главное