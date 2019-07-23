с чего всё началось

«Спартак» согласовал условия сделки с ПСВ. В случае успешных переговоров трансфер обойдется москвичам в 15 миллионов евро. Красно-белые также согласны на финансовые запросы самого футболиста, однако красно-белым также необходимо договориться с агентом Перейро Пако Касалем.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Путин поручил учесть мнение жителей при строительстве полигона Шиес Российский лидер Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы учесть мнения жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твёрдых коммунальных отходов.

Происшествия Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.

Общество Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.

Гаджеты Intel Core i9-9900KF за месяц подешевел на 25% Нехватка процессоров Intel сказывается на цене — если они и дешевеют, то очень медленно.

Шоу-бизнес Борисова нашла постоянную работу Дана Борисова станет постоянной ведущей одного из телешоу. Об этом она сама сообщила в своем инстаграме.

Происшествия В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.

Футбол Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года» Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

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Шоу-бизнес Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва» Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.

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