«Спартак» купит форварда «Ромы» ПонсеSports.ru 14:03

Цена трансфера составит порядка 7-8 миллионов евро. 22-летний футболист принадлежит «Роме», которая купила Понсе у «Ньюэллс Бойс» в 2016 году. В прошедшем сезоне выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Происшествия В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.

Политика Совет США по географическим названиям переименовал Киев Международная ассоциация авиационного транспорта (IATA) опирается именно на базы совета США по географическим названиям, напоминает агентство "Интерфакс".

Здоровье Названы привычки, которые могут вызвать рак Ученые-онкологи из Соединенных Штатов Америки назвали несколько самых распространенных человеческих привычек, которые могут привести к появлению рака.

Политика Депутат Рады объяснил необходимость диалога с Москвой Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич призвал Киев начать диалог с Москвой для достижения мира и улучшения качества жизни в стране.

Экономика Чубайс предложил ввести новый налог Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России «углеродный налог».

Происшествия В Индонезии около шести тысяч человек покинули дома из-за наводнений В общей сложности 5 тысяч 703 человека были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений и оползней в провинции Юго-Восточный Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на представителя Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий страны Сутопо Пурво Нугрохо.

Шоу-бизнес Елена Корикова показала фигуру в бикини Елена Корикова, отдыхая на побережье Черногории, опубликовала снимок, продемонстрировав фигуру в бикини.

Политика Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Армия и оружие В ДНР заявили о захоронении на Украине ядерных отходов США По словам Басурина, соглашение о захоронении ядерных отходов США в Сумской области заключил во времена своей власти экс-президент Украины Петр Порошенко с министерством энергетики США.

Культура Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар» Музыкальный продюсер Максим Фадеев призвал рэпера Кравца (Павел Кравцов) ответить за свои слова о том, что продюсеры ограничивают свободу самовыражения молодых артистов.

Политика Парубий подписал закон с нормами об импичменте президента Председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента президента.

Политика Зеленский отменил два последних указа Порошенко Ранее стало известно о намерении президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку глав всех обладминистраций страны, писал News.ru.

Политика На Украине запретили сериал «Сваты» Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.

Технологии Российские ВУЗы начнут выдавать электронные дипломы в 2021 году Для отдельного вуза нецелесообразна выдача цифровых дипломов из-за дороговизны, а общая система может быть доступной.

Общество На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Армия и оружие Путин сменит главу Генштаба: им станет генерал-полковник Суровикин Приказ будет опубликован в ближайшее время Президент России Владимир Путин сменит главу Генерального штаба ВС РФ.

Происшествия На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ "Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок", - говорится в тексте заявления.