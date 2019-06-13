Футбол

«Спартак» купит форварда «Ромы» ПонсеSports.ru вчера в 14:03

Цена трансфера составит порядка 7-8 миллионов евро. 22-летний футболист принадлежит «Роме», которая купила Понсе у «Ньюэллс Бойс» в 2016 году. В прошедшем сезоне выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.
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