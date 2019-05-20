Футбол

«Спартак» купит Левашова за 1 миллион евроСпорт-Экспресс 06:41

Трансфер обойдется красно-белым в миллион евро – именно такая сумма отступных прописана в контракте футболиста. Вероятно, Левашов будет бороться за место в основном составе с Александром Селиховым.
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Третья часть фильма о бывшем киллере «Джон Уик» стала лидером по кассовым сборам в США за последний уик-энд.
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Анфиса Чехова показала пышный бюст на фоне Кремля Телеведущая вновь оголилась.
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Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко перебил во время инаугурации нового украинского президента Владимира Зеленского.
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Крупный пожар возник в автоцентре Hyundai в Кемерове

Автоцентр Hyundai загорелся в Центральном районе Кемерова. Как сообщают очевидцы, горят крыша и верхний этаж здания.
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Специалисты в сфере диетологии из разных стран мира рассказали, какие продукты являются самыми полезными.
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Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
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Российский футболист
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