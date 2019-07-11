Футбол

«Спартак» купил Баду за символическую компенсациюГазета.Ru 01:48

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн прокомментировал подписание красно-белыми хавбека немецкого "Вольфсбурга" Малкольма Баду пресс-службе клуба. По его словам, футболист перешел в стан столичной команды за символическую компенсацию.
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