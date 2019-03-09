Футбол
«Спартак» крупно проиграл «Динамо» в матче молодежного первенстваСоветский спорт 08:30
Чемпионат России
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
В следующем туре Спартак на своем поле сыграет против Зенита, а Динамо на выезде встретится с Оренбургом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Политика
Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Экс-замглаву «Росгеологии» Горринга арестовали по делу о мошенничестве
Обвинения Руслану Горрингу были предъявлены по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере ).
Обновлено в 09:05
Кино
Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Этуш
Обновлено в 09:23
Политика
Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял "подобающее ему место" в обществе и культуре.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Во Владимире умер победитель конкурса поедания блинов
Обновлено в 09:10
Происшествия
Более десяти автомобилей столкнулись в Башкирии
Четыре человека получили травмы в результате столкновения 12 автомобилей в Башкирии.
Обновлено в 10:08
Общество
Названо любимое порно россиянок
Из всех жанров порновидео россиянки больше всего любят хентай.
Обновлено в 09:08
Политика
Чувашский чиновник объяснил ленью низкие зарплаты врачей и учителей
Руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев заявил на сессии Госсовета республики, что учителя и врачи, которые получают небольшие зарплаты, мало работают.
Обновлено в 09:15
Футбол
ЦСКА — Рубин 3:0
Обновлено в 10:22
Общество
В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок
Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
Обновлено в 07:27
Происшествия
МЧС спасло почти 100 рыбаков со льда Финского залива в Петербурге
Сотрудники МЧС спасли со льда Финского залива в Санкт-Петербурге 97 рыбаков, сообщает 9 марта «РИА Новости» со ссылкой на городское ГУ МЧС.
Обновлено в 10:02
Армия и оружие
В ЛНР сбили украинский беспилотник
Силы ПВО ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины, сообщил официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко.
Обновлено в 10:10
Спорт
Сноубордистка Быкова завоевала золото на этапе КМ в Скуоле
Обновлено в 09:00
Культура
В РПЦ возмутились военной песней в Исаакиевском соборе
Обновлено в 09:19
Общество
Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства
Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.
Обновлено в 05:26
Политика
Радикалы поставили жесткий ультиматум Порошенко
Украинские радикал-националисты в субботу днем блокировавшие здание администрации президента на Банковой улице в Киеве, поставили ультиматум Петру Порошенко.
Обновлено в 10:01
Политика
Участник войны в Донбассе предложил «вернуть» Крым, продав его США
Если украинские власти выделят ветеранам боевых действий земельные участки в Крыму, а те продадут их США, то Киев сможет вернуть полуостров себе.
Обновлено в 03:49
Политика
Мадуро пообещал ответить на каждый акт агрессии США
Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что на каждое агрессивное действие с американской стороны последует "убедительный" ответ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Футбол
Экс-президент «Реала» рассказал, когда Моуринью может возглавить команду
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, когда, по его информации, португальский специалист Жозе Моуринью может стать главным тренером мадридской команды.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
На шевронах ВСУ появятся человеческие черепа
Обновлено в 09:39
Происшествия
Автобус столкнулся с тягачом в Ленинградской области
Три человека пострадали в результате столкновения автобуса с тягачом в Ленинградской области, сообщила в субботу пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 09:12
Общество
Жительницу Японии признали старейшим человеком на планете
Жительница Японии Канэ Танака официально признана старейшим живущим человеком на Земле, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Обновлено в 09:27
Религия
В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье
В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Спорт
Медведева обошла Загитову и Шарапову в рейтинге российских женщин года
Медведева заняла в рейтинге 15-ю строчку, опередив свою соперницу Алину Загитову (20) и теннисистку Марию Шарапову (22) и своего бывшего тренера Этери Тутберидзе (29).
Обновлено в 08:48
Происшествия
Рядом с воинской частью с С-300 взорвалась самодельная бомба
Рядом с воинской частью в деревне Ваганово в Ленинградской области взорвалась самодельная бомба.
Обновлено в 09:49
Общество
Подаренный на 8 Марта Porsche поставил российскую чиновницу в тупик
Глава агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина рассказала, что на Международный женский день получила в подарок от молодого человека Porsche, но не знает, что делать с машиной.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
США и ЕС намерены противодействовать «российскому влиянию» на Балканах
Соединённые Штаты и страны Европейского союза планируют разработать стратегию по противодействию «российскому влиянию» на Балканах.
Обновлено в 09:10