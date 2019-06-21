Футбол
«Спартак» хотел перебить предложение «Краснодара» по де ВильенуГазета.Ru 04:43
Арустамян заявил, что клуб из Нидерландов хотел устроить аукцион среди команд чемпионата России, однако из этого ничего не вышло. "Спартак" был готов перебить предложение "быков". Однако Де Вильен достался "Краснодару" за €7,2 млн.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:31, Ашберн
Общество
Главный диетолог депздрава дала рекомендации по питанию
Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы дала рекомендации по питанию.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»
Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Украина отказалась прекращать обстрелы Донбасса
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ВСУ не прекратят открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 06:12
Общество
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход амурского депутата
Отмечается, что в 2017 году, согласно декларации депутата, доходы у него отсутствовали.
Обновлено в 05:25
Политика
В Кремле назвали протесты в Грузии провокацией
В Кремле прокомментировали антироссийские протесты в Тбилиси: манифестанты выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и даже пытались штурмовать парламент.
Обновлено в 07:13
Энергетика
«Татнефть» получила претензии от покупателей из-за проблем с «Дружбой»
"Татнефть" начала получать претензии от покупателей из-за ситуации с загрязнением нефти в трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам генеральный директор компании Наиль Маганов.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в США
Обновлено в 05:50
Общество
Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам
100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.
Обновлено в 03:45
Наука
Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов
Регулярное использование смартфонов может спровоцировать рост рогов у людей, предупреждают австралийские ученые.
Обновлено в 01:23
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Кремль начал составлять поручения по итогам «Прямой линии» с Путиным
В администрации президента уже началась работа по формулированию перечня поручений главы государства по итогам состоявшейся в четверг "прямой линии" Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Хоккей
«Автомобилист» подписал серебряного призера Олимпиады-2018
Екатеринбургский клуб подписал однолетний контракт с нападающим Бруксом Мэйсеком, который стал серебряным призером Олимпиады-2018 в составе сборной Германии.
Обновлено в 06:50
Футбол
«Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и Коутиньо
Неймар уже выступал за "Барселону" в период с 2013-го по 2017 год. После этого он перешел в ПСЖ за 222 млн евро.
Обновлено в 06:23
Происшествия
На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело
Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ.
Обновлено в 06:56
Политика
На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Авто
Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Тимошенко инициировала дело о банкротстве ГТС Украины
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 20 июня.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию
Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Apple отзывает часть MacBook Pro из-за угрозы возгорания
Компания из Купертино отзывает часть ноутбуков MacBook Pro, проданных в 2015-2017 годах из-за риска перегрева батареи и возгорания.
Обновлено вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Авто
УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Путешествия
Роспотребнадзор объявил безопасным купание в Черном море
Морская и речная вода на пляжах Крыма и Сочи соответствуют установленным в РФ санитарным нормам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам в Сочи.
Обновлено в 05:40
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Футбол
Игрок юношеской сборной России подписал контракт с «Леванте»
Футболист юношеской сборной России Эдгар Севикян подписал контракт с "Леванте".
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова снова пожаловалась на тяжелую жизнь балерины
Анастасия Волочкова в очередной раз пожаловалась на тяжелую жизнь балерины и тернистый путь к успеху.
Обновлено в 04:42