Футбол

«Спартак» хочет выкупить тренировочную базуSoccer.ru 11:36

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.
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«Спартак» хочет выкупить у Минспорта тренировочную базу ЧМ-2018 в Тушине

RT на русском12:30

«Спартак» планирует построить новый спорткомплекс

Москва 2411:50

Наиль Измайлов: «Спартак» хочет выкупить у Минспорта тренировочную базу рядом с «Открытие Ареной»

Спорт-Экспресс11:44

Выкуп тренировочной базы и новый спорткомплекс. Вице‐президент «Спартака» — о коммерческих планах клуба

Телеканал 360°11:40

«Спартак» хочет выкупить тренировочную базу

Soccer.ru11:36

ФК «Спартак» планирует построить в Тушине спорткомплекс на 12 тысяч человек

ТАСС11:26
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:41, Ашберн
Политика

Китай идет на беспрецедентные уступки в торговой войне

Китай может улучшить условия доступа иностранных высокотехнологичных компаний к своему рынку облачных услуг, а также разрешить им владеть дата-центрами в свободных экономических зонах в качестве уступок в ходе торговых переговоров с США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Обновлено в 08:47
Армия и оружие

Боевые корабли НАТО вошли в Черное море

Боевые корабли НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор и вошли в Черное море. Их фотографии опубликованы в твиттере.
Обновлено в 13:36
Шоу-бизнес

Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой

Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Экономика

Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»

Министерство может только предлагать правительству обязать мусоровозы использовать «Платон», отмечает бывший чиновник, занимавшийся транспортом: Минтранс хочет максимально активно использовать систему, изначально ожидалось, что она позволит решать много задач.
Обновлено вчера в 17:25
Финансы

Fitch оценил расходы ЦБ на расчистку банковского сектора в $70 млрд

Рейтинговое агентство Fitch подсчитало расходы Центробанка России (ЦБ) на расчистку банковского сектора, говорится в поступившей в РБК презентации Fitch Ratings об основных реализовавшихся рисках в банковских системах СНГ.
Обновлено в 08:19
Футбол

Новый газон на стадионе «Динамо» будет готов к маю

После чего будем засеивать новый газон и, надеюсь, к маю он будет готов, — сказал Лунтовский.
Обновлено в 05:17
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки с театром Волкова

Действие приказа министра культуры Владимира Мединского об объединении санкт-петербургского Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле приостановлено премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие

В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»

В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о необходимости модернизировать ядерные силы США

Помощник замминистра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Соединённым Штатам необходимо модернизировать свои ядерные силы в условиях укрепления ядерных потенциалов России и Китая.
Обновлено в 12:19
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне усилившей падение нефти

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиления падения цен на нефть после того, как президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличить поставки на мировой рынок, чтобы обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

МИД РФ прокомментировал противоспутниковые испытания Индии

В министерстве иностранных дел России прокомментировали недавно проведенное Нью-Дели испытание космического оружия, в результате которого баллистической ракетой был сбит индийский космический аппарат.
Обновлено в 10:30
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с постоянным главным тренером

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Уле-Гуннара Сульшера главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 05:29
Политика

В Москве задержали экс-полпреда президента на Дальнем Востоке Ишаева

Обновлено в 01:57
Происшествия

Red Wings будет добиваться запрета зажигалок в самолетах

"Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета", - добавила она.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Футбол

Кейн награждён Орденом Британской империи

Обновлено в 09:39
Происшествия

Экстренно госпитализирован Николай Добронравов

Обновлено в 08:34
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41
Авто

В России стартовали продажи обновлённого Honda Pilot

Японский автопроизводитель объявил о старте продаж обновлённого кроссовера Honda Pilot.
Обновлено в 09:58
Спорт

11-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп

Обновлено в 13:00
Авто

Ford не будет продавать в России автомобили иностранной сборки

Обновлено вчера в 08:24
Спорт

Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014

Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.
Обновлено в 12:49
Хоккей

КХЛ заключила контракт с SAP, эта компания работает с НХЛ

Контракт был подписан на специальной пресс-конференции президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко и президентом компании SAP в Центральной и Восточной Европе Хартмутом Томсеном.
Обновлено в 11:30
Общество

Муфтият Крыма призвал мусульман не вступать в деструктивные группы

Муфтият Крыма также призвал всех мусульман, особенно людей старшего поколения, быть внимательными и бдительными к своим детям, интересоваться их делами, жизнью, настроением, планами и целями и пресекать любые попытки влияния на их умы со стороны деструктивных групп.
Обновлено в 11:13
Политика

Коломойский попал в базу сайта «Миротворец»

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу скандально известного сайта "Миротворец".
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Москве арестовали боевика, причастного к терактам в столичном метро

Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца боевика Магомеда Нурова. Ранее его задержали в Дагестане.
Обновлено в 12:43
Космос

Памятник Гагарину установили в Израиле

Обновлено в 12:55
Авто

Названы самые продаваемые универсалы в России

Самым продаваемым автомобилем в категории стал LADA Largus. В 2018 году было продано 44,1 тысячи «универсалов» этой модели.
Обновлено в 11:32
Происшествия

Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных правоохранителей принять все меры для установления местонахождения и задержания жителя республики Муслима Джамбекова, которого считают виновником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено в 11:20
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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