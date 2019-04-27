Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и ФернандоЧемпионат 06:29
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Наука
Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Ковальчук объяснила, почему попросила голосовать за дочь Алсу
Юлия Ковальчук добавила, что много раз встречала ситуации, когда люди, называющие себя друзьями, предавали в карьере и в жизни.
Обновлено в 05:18
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:28
Политика
Суд в Киеве рассмотрит иск о запрете выезда Порошенко за границу
Окружной админиcтрaтивный cуд Киева рассмотрит иск о зaпpете выезда за границу пpeзиденту Украины Петру Порошенко и чиновникам из его окружения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Обновлено в 02:46
Религия
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Обновлено в 07:33
Политика
Медведев потребовал наказать виновных в загрязнении нефти
Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил найти и наказать виновных в попадании грязной нефти в "Дружбу".
Обновлено в 08:14
Автоспорт
В Баку отложили квалификацию Формулы 2
В 14.00 по московскому времени должна была начаться квалификация Формулы 2, но поскольку проверка еще не закончена, из соображений безопасности в FIA решили отложить сессию.
Обновлено вчера в 06:48
Общество
В Москве побит температурный рекорд 2001 года
«Побит температурный рекорд для 27 апреля, установленный в 2001 году (24,1 градуса)», — приводит «Интерфакс» слова представителя метеобюро столицы.
Обновлено в 08:08
Происшествия
На Волге столкнулись два судна. Погиб один человек
Обновлено в 06:12
Политика
Путин назвал последствия прекращения Киевом транзита российского газа
Газоснабжение Украины полностью зависит от транзита российского газа через нее, подчеркнул Владимир Путин, говоря о последствиях "неподписания".
Обновлено в 06:13
Политика
Коломойский заявил, что готов консультировать Зеленского
Ранее Коломойский сообщил, что планирует вернутся на Украину в случае победы Зеленского после объявления украинским Центризбиркомом официальных результатов второго тура.
Обновлено в 08:08
Авто
Наши за границей: во что превращались автомобили СССР в Китае, Корее, на Кубе
На Остров Свободы, наводненный до революции американскими автомобилями, новые машины десятилетиями прибывали в основном лишь из СССР и иных социалистических стран.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
В Асбесте мертвой в колодце найдена 33-летняя мать четверых детей
Мать четверых детей исчезла в Асбесте 6 апреля.
Обновлено в 07:17
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров выступил против гей-парадов
Обновлено в 02:34
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Обновлено в 08:20
Политика
В Совфеде отметили антиправовой характер приговора Бутиной
Приговор Марии Бутиной имеет антиправовой характер, он доказывает, что США ради геополитических интересов готовы нарушать фундаментальные принципы построения своей правовой системы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Новый хирургический корпус построят в Учалах
В Учалах построят новое здание хирургического корпуса.
Обновлено в 05:57
Театры
В Петербурге завершился фестиваль детских спектаклей «Арлекин»
Прошло торжественное закрытие фестиваля детских спектаклей «Арлекин», в котором петербургские артисты получили большинство наград.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Из шахты в ЛНР подняли тела всех погибших горняков
Спасатели подняли на поверхность тела всех 17 горняков, погибших при аварии в шахте «Схидкарбон» в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
Обновлено в 07:52
Политика
Зеленский извинился за сравнение томоса с термосом
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет простил избранного президента Украины Владимира Зеленского за сравнение томоса об автокефалии с "термосом".
Обновлено в 05:20
Космос
В России разработали сверхбыструю схему полетов к МКС
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" разработала одновитковую схему полета, которая предполагает сближение корабля с МКС примерно через два часа.
Обновлено вчера в 04:59
Политика
В штабе Зеленского оценили возможность мира в Донбассе по плану России
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, не исключил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если Киев согласится на предложенные Россией действия.
Обновлено вчера в 20:20
Общество
ТАСС: розыск бывшего вице-премьера Крыма отменен
Следственный комитет по Крыму отменил постановление о розыске Владимира Серова, который с июля 2017 года по март 2018-го работал заместителем председателя правительства Крыма.
Обновлено в 09:30
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42