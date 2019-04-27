«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и ФернандоЧемпионат 06:29

При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).

Спорт день за днем

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