Футбол

«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и ФернандоЧемпионат 06:29

При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
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СМИ: Летом «Спартак» могут покинуть Ханни, Тимофеев, Ананидзе, Фернандо и Зе Луиш

Sportbox.RU07:18

СМИ: Летом «Спартак» могут покинуть Ханни, Тимофеев, Ананидзе, Фернандо и Зе Луиш

Матч ТВ07:18

«Спартак» хочет продать четырех игроков, Глушаков тоже уйдет

Спорт день за днем07:02

«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и Фернандо

Чемпионат06:29

«Спартак» намерен продать четырёх игроков основы

Sport.ru07:28

«Спартак» хочет продать Ханни и Ташаева. Возможны трансферы Зе Луиша, Фернандо и Луиса Адриано

Sports.ru07:15

СМИ: Ханни потерял доверие Кононова и будет выставлен на трансфер

Советский спорт07:00
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев

Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий «обескуражен» победой дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Лобода покинет шоу «Голос» после победы дочки Алсу

Собственную проверку начал «Первый канал», где также заподозрили накрутку голосов. Итоги финала раскритиковал и шоумен Максим Галкин.
Обновлено в 05:26
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке

Обновлено в 12:21
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Культура

Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе

На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие

В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Политика

Венесуэла выходит из Организации американских государств

Обновлено в 03:10
Наука

Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти

Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено в 10:30
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Политика

Участники форума «Один пояс, один путь» заключили более 280 соглашений

Участники прошедшего в Пекине форума «Один пояс, один путь» заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд.
Обновлено в 08:25
Происшествия

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 14:06
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Происшествия

Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью

Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова принимала таблетки для похудения

Обновлено в 00:30
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Общество

В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ

В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие

Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Недавно родившая Виктория Лопырева показала фигуру в купальнике

Модель Виктория Лопырева показала фигуру в откровенном купальнике на своей страничке в сети Instagram.
Обновлено в 16:14
Политика

Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 09:02
Политика

Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Транспорт

В Петербурге к началу лета введут единый проездной билет

По словам врио градоначальника, единый проездной билет планируется ввести к 1 июня 2019 года.
Обновлено в 10:08
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