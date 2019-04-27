Футбол
«Спартак» хочет продать Ханни, Ташаева, Зе Луиша и ФернандоЧемпионат 06:29
При наличии достойных предложений, «Спартак» не исключает трансферы Фернандо и Зе Луиша (или Луиса Адриано, одного из форвардов клуб планирует оставить на будущий сезон).
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:44, Ашберн
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев
Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 16:31
Шоу-бизнес
Лобода покинет шоу «Голос» после победы дочки Алсу
Собственную проверку начал «Первый канал», где также заподозрили накрутку голосов. Итоги финала раскритиковал и шоумен Максим Галкин.
Обновлено в 05:26
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Известный российский певец выступил на кемеровском корпоративе
На корпоративе одной из кемеровских компаний выступил советский и российский певец Александр Розенбаум, а информация об этом попала в соцсети.
Обновлено в 05:59
Происшествия
В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие
В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:45
Политика
Венесуэла выходит из Организации американских государств
Обновлено в 03:10
Наука
Ученые назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50%.
Обновлено в 10:30
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено вчера в 07:31
Политика
Участники форума «Один пояс, один путь» заключили более 280 соглашений
Участники прошедшего в Пекине форума «Один пояс, один путь» заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд.
Обновлено в 08:25
Происшествия
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 14:06
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено в 16:47
Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в ДТП под Тверью
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Не родись красивой» Ольга Ломоносова принимала таблетки для похудения
Обновлено в 00:30
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Беспилотник КСИР Ирана снял на видео авианосец США в Персидском заливе
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес
Недавно родившая Виктория Лопырева показала фигуру в купальнике
Модель Виктория Лопырева показала фигуру в откровенном купальнике на своей страничке в сети Instagram.
Обновлено в 16:14
Политика
Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе»
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».
Обновлено в 09:02
Политика
Немецкий политик связала «Северный поток — 2» с будущим Германии
Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала заявление кандидата на пост главы Еврокомиссии Манферда Вебера о "Северном потоке — 2". Об этом сообщает издание ZDF.
Обновлено в 08:57
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.
Обновлено в 13:04
Автоспорт
Результат Гасли исключен из протокола квалификации
Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Транспорт
В Петербурге к началу лета введут единый проездной билет
По словам врио градоначальника, единый проездной билет планируется ввести к 1 июня 2019 года.
Обновлено в 10:08