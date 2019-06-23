Футбол

«Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» РоманьолиМК-Спорт 15:33

В сезоне 2018/19 Романьоли не играл в основе «Ромы», так как выступал на правах аренды в итальянских клубах низших лиг «Ренате» и «Пистойезе». Тем не менее «Спартак» хочет приобрести футболиста.
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«Спартак» может купить еще одного игрока «Ромы»

Советский спорт13:17

Источник: «Спартак» ведет переговоры с «Ромой» по покупке голкипера Романьоли

Спорт-Экспресс12:28

«Спартак» интересуется голкипером «Ромы»

Sport.ru13:44

СМИ: «Спартак» заинтересован в приобретении вратаря «Ромы»

Матч ТВ12:52

«Спартак» ведет переговоры о переходе вратаря «Ромы»

Газета.Ru12:41

«Спартак» интересуется вратарём «Ромы» Романьоли

Чемпионат12:28

Итальянский журналист: «Спартак» ведет переговоры о переходе вратаря «Ромы»

Sport24.ru12:28
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Кино

Не стало актера Андрея Харитонова

Обновлено в 17:52
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Автоспорт

Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции

Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева поздравила Валерия Меладзе с днем рождения

Певица Альбина Джанабаева мило поздравила своего супруга Валерия Меладзе с именинами.
Обновлено в 11:03
Происшествия

У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах

Обновлено в 16:10
Происшествия

МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудники МВД по Чечне установили личность преступника, напавшего в воскресенье на сотрудника полиции в центре Грозного, сообщает ведомство в ночь на понедельник.
Обновлено в 17:53
Происшествия

В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек

В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил, что пережил операцию по смене пола

Алексей Панин снова эпатирует публику – сегодня актер заявил, что пережил операцию по смене пола.
Обновлено в 08:46
Политика

Джо Сестак намерен участвовать в президентских выборах в США

Бывший конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак заявил, что намерен участвовать в президентских выборах в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:40
Футбол

Роналду оставил € 20 тысяч чаевых в отеле

Нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду богато провел отпуск в Греции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Происшествия

В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей

Обновлено в 17:42
Общество

В ОНФ выяснили, каких учителей не хватает в России

Эксперты Общероссийского народного фронта совместно с фондом «Национальные ресурсы образования» выяснили, каких учителей не хватает в российских школах.
Обновлено в 18:00
Общество

МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С

В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Общество

Дефицит «бюджета»: бесплатных мест в вузах станет меньше на четверть

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м.
Обновлено в 17:01
Политика

СМИ сообщили о планах США ввести новые ограничения против Китая

Администрация американского президента Дональда Трампа может потребовать, чтобы оборудование нового поколения 5G для внутреннего пользования разрабатывалось и производилось за пределами Китая, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом.
Обновлено в 16:56
Политика

Полеты грузинских авиакомпаний в Россию будут приостановлены с 8 июля

В Минтрансе России заявили, что грузинские авиакомпании прекратят полеты в РФ с 8 июля. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:32
Гаджеты

Стартовало производство китайского процессора Zhaoxin KX-6000

Если Zhaoxin Semiconductor успеет в следующем году запустить в производство 7-нанометровые процессоры с PCIe 4.0, то они даже опередят в освоении этих технологии Intel.
Обновлено в 09:30
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Посмотрите, как в Киеве прошел ЛГБТ-парад «Марш равенства»

23 июня в центре Киева прошел «Марш равенства КиевПрайд 2019» в поддержку ЛГБТ-сообщества, который в общей сложности длился около 40 минут, пишет украинское издание «Страна».
Обновлено в 06:18
Политика

Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20

В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:43
Политика

ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата

РБК сравнил оценки ООН с действующим демографическим прогнозом Росстата от декабря 2018 года и обнаружил, что практически по всем параметрам прогноз ООН гораздо пессимистичнее.
Обновлено в 17:00
Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика

«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»

Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес

Бари Алибасов плюнул в лицо Андрею Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 01:03
Экономика

Составлен рейтинг стран по доступности электроэнергии

Россия занимает 12-е место среди европейских стран по доступности электроэнергии по итогам первой половины 2019 года.
Обновлено в 18:45
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Музыка

Хореографа Алины Загитовой обвинили в плагиате

Американская танцовщица и хореограф ДжоДжо Гомез обвинила коллегу по цеху из команды тренера Этери Тутберидзе в плагиате: по утверждению Гомез, Даниил Глейхенгауз украл ее номер, выдав за собственное творчество для российской фигуристки Алины Загитовой.
Обновлено в 03:23
Футбол

Аргентина избежала провала на Кубке Америки

Сборная Аргентины обыграла Катар в последнем матче группового раунда Кубка Америки и вышла в четвертьфинал турнира.
Обновлено в 17:18
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
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