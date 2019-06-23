«Спартак» хочет приобрести 21-летнего игрока сборной АлжираГазета.Ru 08:53

Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека. Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года.

с чего всё началось

Красно-белые хотят подписать 21-летнего полузащитника из-за того, что в настоящее время так и не достигли договоренностей по покупке игрока пражской "Славии" Томаша Соучека. Алжирец перешел в итальянский клуб в августе 2017 года. До этого он выступал за английский "Арсенал".

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