Футбол
«Спартак» хочет приобрести 21-летнего игрока сборной АлжираГазета.Ru 08:53
Красно-белые хотят подписать 21-летнего полузащитника из-за того, что в настоящее время так и не достигли договоренностей по покупке игрока пражской "Славии" Томаша Соучека. Алжирец перешел в итальянский клуб в августе 2017 года. До этого он выступал за английский "Арсенал".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека. Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года.Чемпионат07:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Вашингтон
Технологии
Nokia представила работающие в 2,5 раза дольше аккумуляторы
Финский производитель Nokia представил уникальные аккумуляторы нового поколения, которые позволяют устройству работать в 2,5 раза дольше.
Обновлено в 09:33
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Политика
ПЦУ наказала поддержавших Филарета священников
Православная церковь Украины (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, участвовавших в Форуме единства украинского православия, созванного бывшим главой неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом (в миру Михаил Денисенко).
Обновлено в 08:34
Футбол
Игроки чемпионата Грузии вышли на матчи в антироссийских футболках
Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с лозунгами, направленными против политики России, сообщает «Грузия Online».
Обновлено в 07:11
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Политика
СМИ узнали содержание записки, за потерю которой Путину стыдно
В 2010 г. в Сыктывкаре произошла история с утерянной запиской, о которой рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии».
Обновлено вчера в 15:58
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной до сих пор не смирилась со смертью Юлии Началовой
Дочь российской певицы Ларисы Долиной поделилась в Instagram трогательным постом, в котором признается, что ей тяжело переживать смерть Юлии Началовой.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Спорт
Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
Обновлено в 09:04
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Политика
Националисты и радикалы перекрыли дорогу «Маршу равенства» в Киеве
Колонна националистов и радикалов перекрыла дорогу «Маршу равенства» на бульваре Шевченко в центре Киева, сообщает интернет-издание «СТРАНА.ua».
Обновлено в 05:27
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала женщинам ценный совет
Обновлено в 09:25
Происшествия
На Украине разбился самолёт Ан-2
Обновлено в 07:55
Политика
Для грузинских авиакомпаний «закроют небо»
С 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены. Соответствующее заявление опубликовал Минтранс РФ.
Обновлено в 07:32
Политика
«Оккупанты, денег дайте»: что в Грузии говорят россиянам
В Грузию приезжали миллион двести тысяч туристов в год.
Обновлено в 05:28
Экономика
В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке
Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.
Обновлено в 08:25
Теннис
Федерер в двух сетах выиграл у Гоффена и завоевал титул в Галле
В личных встречах Роджер ведёт — 8-1.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Apple начала тестирование новой платежной системы
Американская фирма Apple начала тестирование новой платежной системы. Она создана на основе виртуальной банковской карты Apple Card.
Обновлено в 09:05
Политика
Песков рассказал об отношении Путина к интернету
Ранее 23 июня Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина на саммите стран G-20, который в 2019 году пройдет в японском городе Осака с 28 по 29 июня.
Обновлено в 07:46
Политика
Раскрыта судьба соглашения РФ и Японии по Курилам
Обновлено в 09:27
Общество
На Кубани объявлено экстренное предупреждение о грозовых ливнях
Сообщается, что 23 и 24 июня местами в регионах Кубани, в том числе в Краснодаре, ухудшится погода: пройдут сильные дожди с грозами, градом, а ветер может усилиться до 20 м / с. На реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной и юго-западной территории края, а также реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможны подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок.
Обновлено в 06:15
Недвижимость
Росбанк назвал регионы с самой доступной ипотекой
Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ, по оценкам аналитиков Росбанка, являются регионам с самой доступной ипотекой, сообщает РБК со ссылкой на исследование банка.
Обновлено в 06:48
Политика
Киев выдвинул Москве ультиматум по инциденту в Керченском проливе
Трибунал постановил, что Россия должна освободить моряков и вернуть суда, задержанные после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 08:27