Футбол

«Спартак» хочет отменить красную карточку Рассказову
Вести.Ru
08:38

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 2 декабря
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
Московский "Спартак" обратился в КДК РФС с просьбой отменить красную карточку защитнику Николаю Рассказову, удаленного в игре с "Локомотивом". Спартаковцы готовы предоставить доказательство того, что Рассказов был удален ошибочно.
Вести.Ru08:38

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