Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста ХаджиГазета.Ru 09:37

Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи. Его считают одним из лучших игроков Румынии за всю историю. В своей карьере Хаджи-старший выступал в таких клубах, как "Реал" и "Барселона".
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«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи

Советский спорт08:26

Источник: «Спартак» предложил 12 млн евро за сына Хаджи

ProstoProSport08:32

Янис Хаджи — об интересе со стороны «Спартака»: «Я хочу пойти туда, где буду развиваться как футболист»

Матч ТВ09:25

Я. Хаджи: хочу перейти в клуб, который хочет меня видеть своим игроком

Чемпионат10:17

СМИ: «Спартак» предложил 12 миллионов за Хаджи

Спорт-Экспресс07:37

Янис Хаджи — об интересе со стороны «Спартака»: «Я хочу пойти туда, где буду развиваться как футболист»

Sportbox.RU09:25

«Спартак» предложил за трансфер сына Хаджи 12 млн евро

Sport24.ru08:27
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Происшествия

В петербургском ресторане в отеле «Шанхай» отравились 15 китайцев

Обновлено в 08:25
Общество

Самый богатый человек в мире развелся и оставил жене $38,3 млрд

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Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
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Как прогнозируемое снижение ставки ЦБ отразится на жизни россиян

Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Завидная устойчивость российской валюты, поддерживаемая стабильностью финансовой системы и перспективами снижения процентных ставок, в июне привела котировки валютных пар USD / RUB и EUR / RUB к минимумам с августа прошлого года.
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Армия и оружие

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Авто

Японцы используют каршеринг для сна и отдыха

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Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
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Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

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Происшествия

На митинге против губернатора в Екатеринбурге задержали пять человек

Сегодня, 7 июля, на площади 1905 года задержали 5 человек, который митинговали за отставку губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и мэра уральской столицы Александра Высокинского.
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Происшествия

Названа новая версия исчезновения малайзийского Boeing MH370

Как передавало ИА REGNUM, самолет Boeing 777, выполнявший рейс MH370 «Куала-Лумпур — Пекин», исчез с радаров 8 марта 2014 года.
Обновлено в 10:07
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Анну Нетребко назвали «повелительницей молний»

Оперная прима выставила в своем инстаграме фото и видео, где она весело танцует на пляже под «музыку» грома и «софиты» молний в топе и шортиках, выгодно подчеркивающих ее ладную фигуру.
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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

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Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
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Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

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Зеленский заявил о стремлении создать сильные ВМС Украины

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Новый фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

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ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Медведчук назвал Кучму свадебным генералом в переговорах по Донбассу

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В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
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Главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян рассказал, что для здорового человека не существует определённых норм потребления молочных продуктов в сутки.
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В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
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Янис Хаджи
Румынский футболист
Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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