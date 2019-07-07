Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста ХаджиГазета.Ru 09:37
Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи. Его считают одним из лучших игроков Румынии за всю историю. В своей карьере Хаджи-старший выступал в таких клубах, как "Реал" и "Барселона".
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Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Культура
Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ
Обновлено в 11:13
Армия и оружие
Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео
Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Политика
Медведчук предложил Киеву стать инициатором переговоров с Россией
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не считает, что он или кто-то другой должны выступать посредниками для организации переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:43
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»
В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута
Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Футбол
Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя
Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе
Обновлено в 02:04
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Общество
Раскрыта история советского самолета в лесах под Петербургом
Обновлено в 11:33
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Политика
В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду
Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Единоборства
Аскрен был нокаутирован в UFC уже на 5-й секунде боя
В Неваде (США) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 239, где в 3-м по значимости бое Хорхе Масвидал нанес Бену Аскрену первое поражение в карьере.
Обновлено в 01:47
Игры
В этом году Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4
Пользователь Reddit обратил внимание на то, что в январе этого года Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4 (diablo4.com), который «гулял» по чужим рукам ещё с 2002 года.
Обновлено в 08:46
Футбол
Семин обошел Романцева и Газзаева по числу трофеев
По числу титулов Семин обошел Олега Романцева и Валерия Газзаева, у которых по 11 различных трофеев.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс
В ЛНР уже заявляли о том, что украинские военнослужащие беспорядочно минируют зону силовой операции.
Обновлено в 08:25
Политика
Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того
По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено в 10:32
Происшествия
Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами
Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено в 11:41
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Политика
Трамп оправдался за свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свое заявление о том, что участники Американской войны за независимость в XVIII веке якобы сражались за аэропорты.
Обновлено в 08:20
Общество
Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Политика
Зеленский назначил губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого губернатором Луганской области.
Обновлено в 10:10
Космос
Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше
Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05