Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста ХаджиГазета.Ru 09:37

Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи. Его считают одним из лучших игроков Румынии за всю историю. В своей карьере Хаджи-старший выступал в таких клубах, как "Реал" и "Барселона".
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«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер хавбека «Вииторула» Хаджи

Советский спорт08:26

Хаджи, которым интересовался «Спартак», хочет перейти в клуб, где ему будут давать играть

Спорт-Экспресс11:04

«Спартак» может купить игрока с очень громкой фамилией. Что известно о Янисе Хаджи

Матч ТВ11:07

Румынский журналист Рошу: «По моим данным, „Спартак“ предложил за Хаджи около 10 млн евро»

Sport24.ru11:43

Я. Хаджи: хочу перейти в клуб, который хочет меня видеть своим игроком

Чемпионат10:17

Источник: «Спартак» предложил 12 млн евро за сына Хаджи

ProstoProSport08:32

Янис Хаджи — об интересе со стороны «Спартака»: «Я хочу пойти туда, где буду развиваться как футболист»

Sportbox.RU09:25
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Музыка

Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе

Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Культура

Познер объявил о выходе из состава жюри премии ТЭФИ

Обновлено в 11:13
Армия и оружие

Украинские СМИ нашли признание «Борисыча» в атаке MH17 «Буком». Безсонов рассказал, что не так в этом видео

Сообщалось, что Цемах арестован украинским судом и проходит как "ценный свидетель" по делу о крушении малайзийского "Боинга", следовавшего маршрутом MH17.
Обновлено в 02:49
Политика

Медведчук предложил Киеву стать инициатором переговоров с Россией

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не считает, что он или кто-то другой должны выступать посредниками для организации переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:43
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей»

В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута

Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Армия и оружие

Украина заявила об активизации российских подлодок в Босфоре

Обновлено в 09:38
Футбол

Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя

Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной оставили на свободе

Обновлено в 02:04
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

"Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.
Обновлено в 09:04
Общество

Раскрыта история советского самолета в лесах под Петербургом

Обновлено в 11:33
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Политика

В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду

Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Единоборства

Аскрен был нокаутирован в UFC уже на 5-й секунде боя

В Неваде (США) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 239, где в 3-м по значимости бое Хорхе Масвидал нанес Бену Аскрену первое поражение в карьере.
Обновлено в 01:47
Игры

В этом году Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4

Пользователь Reddit обратил внимание на то, что в январе этого года Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4 (diablo4.com), который «гулял» по чужим рукам ещё с 2002 года.
Обновлено в 08:46
Футбол

Семин обошел Романцева и Газзаева по числу трофеев

По числу титулов Семин обошел Олега Романцева и Валерия Газзаева, у которых по 11 различных трофеев.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс

В ЛНР уже заявляли о том, что украинские военнослужащие беспорядочно минируют зону силовой операции.
Обновлено в 08:25
Политика

Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того

По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке

Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing

Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Политика

Трамп оправдался за свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке

Президент США Дональд Трамп объяснил свое заявление о том, что участники Американской войны за независимость в XVIII веке якобы сражались за аэропорты.
Обновлено в 08:20
Общество

Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Суд арестовал капитана перевернувшегося в Черном море катера

Обновлено в 09:16
Армия и оружие

Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 07:38
Политика

Зеленский назначил губернатора Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого губернатором Луганской области.
Обновлено в 10:10
Космос

Экипажу «Федерации» предрекли гибель в Тихом океане

Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше

Автобус с 35 пассажирами из Украины попал в ДТП на юго-западе Польши утром в воскресенье, 7 июля.
Обновлено в 09:05
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Георге Хаджи
Румынский полузащитник
Румынский футбольный полузащитник, признанный лучшим футболистом Румынии 20-го века, член списка ФИФА 100. С 2001 года работает тренером. Как игрок был известен своими мощными и точными ударами с левой ноги, после которых мяч летел по непредсказуемой траектории, видением поля, оригинальной техникой, диспетчерскими качествами.
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Янис Хаджи
Румынский футболист
Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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