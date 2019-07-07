Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи. Его считают одним из лучших игроков Румынии за всю историю. В своей карьере Хаджи-старший выступал в таких клубах, как "Реал" и "Барселона".

Музыка Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.

Происшествия Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Политика Медведчук предложил Киеву стать инициатором переговоров с Россией Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не считает, что он или кто-то другой должны выступать посредниками для организации переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Спорт Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

Происшествия В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза «Альянс врачей» В Калининграде полиция задержала лидеров профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, Владимира Сотникова и Павла Зеленского.

Происшествия В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.

Футбол Судья матча за бронзу Кубка Америки объяснил удаление Месси и Меделя Судья матча за бронзу Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили объяснил скандальное удаление форварда аргентинцев Лионеля Месси, передает Sports.ru.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу "Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту: пятилетний мальчик, находящийся под опекой в многодетной семье в селе Юрьевском Мышкинского района, был обнаружен привязанным к столбу", - сказала собеседница.

Происшествия Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.

Политика В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.

Единоборства Аскрен был нокаутирован в UFC уже на 5-й секунде боя В Неваде (США) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 239, где в 3-м по значимости бое Хорхе Масвидал нанес Бену Аскрену первое поражение в карьере.

Игры В этом году Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4 Пользователь Reddit обратил внимание на то, что в январе этого года Blizzard удалось получить права на домен для Diablo 4 (diablo4.com), который «гулял» по чужим рукам ещё с 2002 года.

Футбол Семин обошел Романцева и Газзаева по числу трофеев По числу титулов Семин обошел Олега Романцева и Валерия Газзаева, у которых по 11 различных трофеев.

Армия и оружие Солдаты ВСУ подорвались, минируя Донбасс В ЛНР уже заявляли о том, что украинские военнослужащие беспорядочно минируют зону силовой операции.

Политика Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.

Шоу-бизнес Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.

Происшествия Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Политика Трамп оправдался за свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке Президент США Дональд Трамп объяснил свое заявление о том, что участники Американской войны за независимость в XVIII веке якобы сражались за аэропорты.

Общество Путин поздравил работников морского и речного флота с праздником Президент РФ Владимир Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником и отметил роль водного транспорта в социально-экономическом развитии страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Армия и оружие Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.

Политика Зеленский назначил губернатора Луганской области Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Комарницкого губернатором Луганской области.