Футбол
«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста ХаджиГазета.Ru 09:37
Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи. Его считают одним из лучших игроков Румынии за всю историю. В своей карьере Хаджи-старший выступал в таких клубах, как "Реал" и "Барселона".
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
Футбол
«Енисей» стартовал в новом сезоне ФНЛ с победы
Обновлено в 10:56
Происшествия
Еще 14 россиян не пустили в Мексику
Обновлено в 13:44
Экономика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией
Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
40-летняя Летучая объяснила свою любовь к черному цвету
Обновлено в 11:34
Происшествия
Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны
Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 11:40
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия
10 человек с детьми разбились в Mercedes
Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 12:51
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Футбол
Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»
Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также Кубок страны (трижды).
Обновлено в 13:25
Футбол
Месси могут отстранить от футбола на два года
Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Подводников похоронили в Петербурге
Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом
26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.
Обновлено в 13:09
Политика
Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки
Обновлено в 07:05
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Происшествия
«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту
Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Спорт
Женская сборная России по регби-7 проиграла Японии на Универсиаде
Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от Японии на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 07:36
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Футбол
Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро
Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
Обновлено в 05:42
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала повзрослевшего сына от Валерия Меладзе
Известная певица Альбина Джанабаева показала поклонникам повзрослевшего сына, рожденного от Валерия Меладзе.
Обновлено в 14:04
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства.
Обновлено в 06:45
Политика
В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду
Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54