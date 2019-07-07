Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста ХаджиГазета.Ru 09:37

Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи. Его считают одним из лучших игроков Румынии за всю историю. В своей карьере Хаджи-старший выступал в таких клубах, как "Реал" и "Барселона".
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Источник: «Спартак» предложил 12 млн евро за сына Хаджи

ProstoProSport08:32

«Никто тебя не ждет». Бывший защитник «Спартака» Йенчи не советует Хаджи ехать в Россию

Sport24.ru14:43

Хаджи, которым интересовался «Спартак», хочет перейти в клуб, где ему будут давать играть

Спорт-Экспресс11:04

Дан Петреску: Посоветовал Хаджи выбрать «Спартак»

Советский спорт12:14

Я. Хаджи: хочу перейти в клуб, который хочет меня видеть своим игроком

Чемпионат10:17

«Спартак» может купить игрока с очень громкой фамилией. Что известно о Янисе Хаджи

Матч ТВ11:07

Янис Хаджи — об интересе со стороны «Спартака»: «Я хочу пойти туда, где буду развиваться как футболист»

Sportbox.RU09:25
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Футбол

«Енисей» стартовал в новом сезоне ФНЛ с победы

Обновлено в 10:56
Происшествия

Еще 14 россиян не пустили в Мексику

Обновлено в 13:44
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Обновлено в 06:52
Экономика

Минтранс оценил потери авиакомпаний от закрытия сообщения с Грузией

Минтранс предварительно оценил потери авиакомпаний от прекращения авиасообщения с Грузией в 3 млрд рублей.
Обновлено в 13:18
Политика

Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации

В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

40-летняя Летучая объяснила свою любовь к черному цвету

Обновлено в 11:34
Происшествия

Во Франкфурте-на-Майне обезвредили бомбу времён Второй мировой войны

Неразорвавшаяся бомба времён Второй мировой войны была обезврежена 7 июля в немецком Франкфурте-на-Майне.
Обновлено в 11:40
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Происшествия

10 человек с детьми разбились в Mercedes

Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 12:51
Политика

Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании

Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Футбол

Дмитрий Тарасов назвал неприятным расставание с «Локомотивом»

Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также Кубок страны (трижды).
Обновлено в 13:25
Гаджеты

Новый фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Обновлено в 03:39
Футбол

Месси могут отстранить от футбола на два года

Нападающего Лионеля Месси могут отстранить на два года от выступлений за сборную Аргентины, сообщает AS.
Обновлено в 14:35
Гаджеты

Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года

Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Подводников похоронили в Петербурге

Под залпы почетного караула в городе Санкт-Петербург на Серафимовском кладбище были похоронены подводники, погибшие во время пожара на глубоководном военном судне в устье Баренцево моря.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол

«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом

26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба.
Обновлено в 13:09
Политика

Перед приездом Путина в Екатеринбурге запенивают люки

Обновлено в 07:05
Спорт

Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за дебош в аэропорту

Лидера музыкального коллектива "Коррозия металла" Сергея "Паука" Троицкого не пустили в самолет, который следовал рейсом из Жуковского в Симферополь.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов снова отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

В жизни супругов грядут перемены. Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова накануне приехали вдвоем к Мещанскому отделу ЗАГСа.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Как уточняется, между украинскими военными произошел конфликт на почве идеологических разногласий, после чего военнослужащий открыл стрельбу по бойцам националистического полка "Азов".
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Политика

Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

Обновлено в 13:11
Спорт

Женская сборная России по регби-7 проиграла Японии на Универсиаде

Женская сборная России по регби-7 потерпела поражение от Японии на Всемирной летней универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 07:36
Музыка

«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Футбол

Моуринью отказался от контракта на 100 миллионов евро

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники, 56-летний Моуринью от зарплаты в 31 миллион евро за сезон включая бонусы, что стало бы самым крупным контрактом для тренера в мире.
Обновлено в 05:42
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Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту

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Известная певица Альбина Джанабаева показала поклонникам повзрослевшего сына, рожденного от Валерия Меладзе.
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Президент России Владимир Путин записал обращение к строителям и добровольцам Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), поздравив их с 45-летием начала строительства.
Обновлено в 06:45
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В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду

Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
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Румынский футбольный полузащитник, признанный лучшим футболистом Румынии 20-го века, член списка ФИФА 100. С 2001 года работает тренером. Как игрок был известен своими мощными и точными ударами с левой ноги, после которых мяч летел по непредсказуемой траектории, видением поля, оригинальной техникой, диспетчерскими качествами.
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Янис Хаджи
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Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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