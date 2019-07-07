Футбол

«Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста ХаджиГазета.Ru 09:37

Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи. Его считают одним из лучших игроков Румынии за всю историю. В своей карьере Хаджи-старший выступал в таких клубах, как "Реал" и "Барселона".
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