Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млнГазета.Ru 16:14
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез. После громких приобретений Андре Шюррле, Гуса Тиля, Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона, а также покупки Резиуана Мирзова московский "Спартак" не планирует закрывать свою летнюю трансферную кампанию.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:41, Вашингтон
Экономика
Торговая война США и Китая превратила шахматное поле в минное
Слово "война" уже безальтернативно используется для описания торговых отношений США и Китая.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка
В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Космос
Китайцы успешно запустили первую многоразовую ракету
Китайская частная компания LinkSpace совершила запуск многоразовой ракеты RLV-T5 из северо-западной провинции Цинхай.
Обновлено в 09:18
Экономика
Поставки российского дизтоплива на Украину побили рекорд
Импорт дизельного топлива на Украину в июле составил 663 тыс. т, из них на поставки из России пришлись рекордные 315,4 тыс. тонн.
Обновлено 09 августа в 20:32
Общество
Глава YouTube ограничила своих детей от смартфонов ради живого общения
Глава видеохостинга YouTube Сьюзен Войжицки сообщила, что часто забирает у своих детей телефоны для того, чтобы они чаще общались и больше времени проводили в реальном мире.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 16:24
Религия
Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Общество
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», которая вела подсчет на входных рамках проверки 10 августа, в митинге на проспекте Сахарова приняли участие 49,9 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:14
Интернет
Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме
Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58
Происшествия
В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель
Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.
Обновлено в 10:07
Политика
Представители США, Германии и Франции проведут консультации – Волкер
Консультации относительно «нормандского формата» планируют провести в ближайшее время представители США, Франции и Германии.
Обновлено в 16:02
Футбол
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в первом туре АПЛ
Обновлено в 13:28
Футбол
Миладинович: не думаю, что это пенальти
Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Обновлено в 15:54
Здоровье
В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни
В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной посещением 10 августа 2019 года президентом Российской Федерации Владимиром Путиным временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт заявили о расставании
Певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт объявили о разводе.
Обновлено в 02:22
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров
Обновлено в 09:27
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве
Напомним, после предыдущей акции протеста 3 августа сообщалось, что самой серьёзной травмой среди представителей протестующих и сил правопорядка был вывих руки у сотрудника Росгвардии, однако вскоре стало известно, что полиция разыскивает росгвардейца, который избил несовершеннолетнего задержанного.
Обновлено в 08:53
Политика
Пакистан обвинил Индию в этнических чистках в Кашмире
Премьер-министр Пакистана Имран Хан назвал нынешнюю политику Индии в Кашмире направленной против мусульман, цель ее — изменить этнический баланс в спорном регионе.
Обновлено в 13:25
Космос
Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию
Обновлено вчера в 21:49
Кино
В США отменили премьеру триллера «Охота» из-за инцидентов со стрельбой
В США отменили премьеру триллера «Охота». Это связано с недавними инцидентами со стрельбой.
Обновлено в 05:31
Музыка
Скандал между Фадеевым и Наргиз является пиар-ходом
Обновлено в 06:03