Футбол

«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млнГазета.Ru 16:14

Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез. После громких приобретений Андре Шюррле, Гуса Тиля, Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона, а также покупки Резиуана Мирзова московский "Спартак" не планирует закрывать свою летнюю трансферную кампанию.
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СМИ: «Спартак» предложил 9 миллионов евро за полузащитника «Ниццы»

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«Спартак» предложил 9 млн евро за полузащитника «Ниццы»

Sport24.ru10:06

«Спартак» предложил 9 миллионов за игрока «Ниццы»

Sport.ru10:43

«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн

Газета.Ru16:14

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«Спартак» предложил за хавбека «Ниццы» Тамеза € 9 млн

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Источник: «Спартак» предложил 9 миллионов за хавбека «Ниццы»

Спорт-Экспресс10:07
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