Футбол
«Спартак» хочет купить опорника «Ниццы» за €9 млнГазета.Ru 11:06
Игрок "Ниццы" Адриен Тамез может продолжить карьеру в московском "Спартаке", сообщает RMCsport. По информации журналиста издания Мохамеда Бухафси, красно-белые сделали предложение французскому клубу суммой в €9 млн евро. Более того, представители россиян уже начали переговоры с самим футболистом.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:24, Вашингтон
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