Игрок "Ниццы" Адриен Тамез может продолжить карьеру в московском "Спартаке", сообщает RMCsport. По информации журналиста издания Мохамеда Бухафси, красно-белые сделали предложение французскому клубу суммой в €9 млн евро. Более того, представители россиян уже начали переговоры с самим футболистом.

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