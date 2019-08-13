Футбол

«Спартак» хочет купить игрока «Галатасарая» за €10 млн, сообщает СМИГазета.Ru 04:46

Московский "Спартак" все еще настроен на приобретение нападающего турецкого "Галатасарая" Мбая Дианя, сообщает Fanatik. Как утверждает источник, красно-белые готовы отдать за футболиста €10 млн. Сообщалось, что турецкая команда намерена выручить с продажи 27-летнего сенегальца не менее €13 млн.
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«Спартак» предлагает 10 млн евро за лучшего бомбардира чемпионата Турции

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Источник: «Спартак» предложил 10 миллионов евро за нападающего «Галатасарая»

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Футбол

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