Футбол

СМИ: В январе «Спартак» покинут Ананидзе, Боккетти, Попов и Самедов
RT на русском
08:36

Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно избавится от ряда футболистов. Как сообщает Twitter-аккаунт Sport inside, команду покинут защитник Сальваторе Боккетти, а также полузащитники Джано Ананидзе, Ивелин Попов и Александр Самедов.
RT на русском08:36

Подробнее о событии

СМИ: «Спартак» сказал четырем игрокам искать новые клубы

Sportbox.RU09:04

СМИ: «Спартак» сказал четырем игрокам искать новые клубы

Матч ТВ09:04

СМИ: В январе «Спартак» покинут Ананидзе, Боккетти, Попов и Самедов

RT на русском08:36

Боккетти покинет «Спартак» зимой? Отвечает его агент

Спорт-Экспресс08:36

Кто лишний в «Спартаке» и как это исправить?

Soccer.ru07:30

Источник: в планах «Спартака» зимой расстаться с Боккетти, Поповым, Ананидзе и Самедовым

Спорт БИЗНЕС Online07:15

«Спартак» сказал Боккетти, Самедову, Попову и Ананидзе искать новые клубы

Sport24.ru06:52
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Автоматически обработано 7155 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Футбол

Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой

Обновлено в 08:02
Футбол

Газинский признан лучшим спортсменом Краснодарского края в 2018 году

Федерация спортивных журналистов Краснодарского края совместно с Олимпийским советом Краснодарского края провела интернет-голосование по определению лучшего спортсмена Кубани в уходящем году.
Обновлено в 08:32
Футбол

Ещенко приступил к работе с мячом после операции на колене

Обновлено в 08:45
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Матчи ЧМ-2018 в России смотрело более 3,5 млрд человек

Обновлено в 05:11
Футбол

Скопинцев продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Новое соглашение рассчитано до 2023 года. 21-летний Скопинцев выступает за «Ростов» с 2016 года.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Куинси Промес пойман пьяным за рулем

Бывший лидер «Спартака», ныне выступающий за «Севилью», Куинси Промес был задержан испанской полицией за вождение в нетрезвом состоянии.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Асенсио пропустит три недели из-за травмы

Как сообщает Marca, 22-летний футболист пропустит из-за травмы ближайшие три недели.
Обновлено в 05:53
Футбол

В УЕФА отметили роль Мутко в развитии российского футбола

Чиновник отметил огромный вклад, который внес спортивный функционер в развитие российского футбола.
Обновлено в 07:31
Футбол

Айртон Лукас: Я фланговый защитник, но очень люблю атаковать

Защитник Спартака Айртон Лукас рассказал о своих татуировках и игровых качествах.
Обновлено в 06:03
Футбол

Артем Дзюба заявил, что Роберто Манчини – это не тренер

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Неймар изменил образ до неузнаваемости

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Футбол

Манджукич продлит контракт с «Ювентусом» в январе-феврале

В ближайшее время стороны проведут переговоры, а новый контракт будет подписан в январе-феврале, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 06:13
Футбол

Бюттнер: Слуцкий — лучший тренер, который только мог быть у «Витесса»

Защитник «Витесса» Александер Бюттнер поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Леонидом Слуцким.
Обновлено в 04:15
Футбол

«Копенгаген» объявил о подписании контракта с экс-защитником «МЮ»

Датский клуб «Копенгаген» объявил о подписании контракта с уругвайским защитником Гильермо Варелой. Об этом сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:49
Футбол

Видаль: «Был раздражен, когда не играл в „Барселоне“»

Футболисты всегда хотят играть и быть важной частью команды. Я пришел, чтобы внести свой вклад, а не создавать проблемы.
Обновлено в 06:46
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Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака». Игрок национальной сборной Грузии.
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Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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