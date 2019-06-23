Футбол
«Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» РоманьолиМК-Спорт 15:33
В сезоне 2018/19 Романьоли не играл в основе «Ромы», так как выступал на правах аренды в итальянских клубах низших лиг «Ренате» и «Пистойезе». Тем не менее «Спартак» хочет приобрести футболиста.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
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