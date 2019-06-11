Футбол

«Спартак» интересуется сыном Георге ХаджиNews.ru 08:27

В прошедшем сезоне Хаджи провёл 39 матчей за румынский клуб и заработал 22 очка (14 голов и 8 результативных передач). Янис Хаджи — сын известного румынского игрока, выступавшего за мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону», Георге Хаджи.
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В Румынии сообщили об интересе «Спартака» к сыну Георге Хаджи

Sport24.ru07:09

«Спартак» хочет приобрести сына экс-игрока «Реала» Хаджи

Газета.Ru08:04

«Спартак» поспорит с «Арсеналом» и «Севильей» за сына Георге Хаджи

Чемпионат07:50

«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи

Советский спорт07:31

СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере сына Георге Хаджи

Спорт-Экспресс07:30

СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере сына Хаджи

Матч ТВ08:13

«Спартак» нацелен биться с лондонским «Арсеналом» за сына Хаджи

Sport.ru08:29
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Общество

Гибели рыбы в московских водоемах нашли объяснение

Обновлено в 05:17
Происшествия

Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня

Обновлено в 08:02
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Экономика

ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности

Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Общество

Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 08:47
Политика

Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора

Президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено в 08:26
Политика

Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 08:51
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.
Обновлено в 04:08
Здоровье

В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Демография»

Реализация в Тверской области национального проекта «Демография» стала первым вопросом повестки заседания регионального Правительства, которое 11 июня провел губернатор Игорь Руденя.
Обновлено в 08:02
Авто

Mercedes-Benz представила семиместный кроссовер GLB

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 04:19
Футбол

Зе Луиш согласовал условия контракта с «Порту»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может стать футболистом «Порту», с которым уже согласовал условия личного контракта.
Обновлено в 06:13
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Общество

В Риме появились новые запреты для туристов

Римский городской совет обновил список запретов для туристов. Об этом 10 июня сообщило издание The Independent.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство

Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Энергетика

Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых

Минфин предлагает повысить в 2020 году ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия»

Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" во вторник спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:42
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова

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Поклонники заметили, что Меган Маркл появилась на публике с тремя кольцами.
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

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Футбол

Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

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Игры

Ubisoft показала Watch Dogs Legion

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