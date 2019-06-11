«Спартак» интересуется сыном Георге ХаджиNews.ru 08:27

В прошедшем сезоне Хаджи провёл 39 матчей за румынский клуб и заработал 22 очка (14 голов и 8 результативных передач). Янис Хаджи — сын известного румынского игрока, выступавшего за мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону», Георге Хаджи.

Экономика ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.

Авто Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.

Политика Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора Президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.

Политика Лукашенко предложил «привести в чувства» Гидрометцентр Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил своей администрации разобраться с работой Республиканского центра по гидрометеорологии (Белгидромет), сообщает пресс-служба главы государства.

Шоу-бизнес Бари Алибасов вышел из искусственной комы Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.

Общество Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах или в офисах банка.

Здоровье В Тверской области обсудили реализацию нацпроекта «Демография» Реализация в Тверской области национального проекта «Демография» стала первым вопросом повестки заседания регионального Правительства, которое 11 июня провел губернатор Игорь Руденя.

Музыка Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой Сергей Лазарев прокомментировал сообщения СМИ о том, что он якобы устроил перепалку с украинской певицей Светланой Лободой за кулисами премии "Муз-ТВ".

Футбол Зе Луиш согласовал условия контракта с «Порту» Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш может стать футболистом «Порту», с которым уже согласовал условия личного контракта.

Общество В Риме появились новые запреты для туристов Римский городской совет обновил список запретов для туристов. Об этом 10 июня сообщило издание The Independent.

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Происшествия В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.

Энергетика Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых Минфин предлагает повысить в 2020 году ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.

Армия и оружие В Татарстане спустили на воду малый ракетный корабль «Ингушетия» Малый ракетный корабль проекта 21631 "Ингушетия" во вторник спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.