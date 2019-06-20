Футбол
«Спартак» интересуется португальским хавбеком «Лейпцига» БрумойВести.Ru 06:20
Португальский полузащитник Арминдо Брума из немецкого "Лейпцига" оказался в поле зрения менеджеров московского "Спартака". Инсайдеры сообщают, что клуб российской премьер-лиги рассматривает вариант с выкупом трансфера игрока в летнее межсезонье.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Экономика
Владимир Путин рассказал причину низких доходов жителей Марий Эл
Жители страны получают около 10-15 тысяч рублей.
Обновлено в 06:40
Политика
Путин ответил на вопрос девочки-блогера о мусорных кучах
Обновлено в 06:03
Автоспорт
Штраф Феттеля будет пересмотрен в пятницу на Поль-Рикаре
Заседание с участием стюардов состоится в пятницу на Поль-Рикаре и начнется в 15:15 по московскому времени, за 45 минут до начала второй части свободных заездов Гран При Франции.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Александр Цекало отметил 28-летие новой супруги в Голливуде
Дарина и Александр не скрывали своих чувств и обнимались весь вечер. Дарине Эрвин, новой жене Александра Цекало, исполнилось 28 лет.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата
Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
Обновлено в 06:35
Политика
Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атаке
Колл-центр "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS -атаке из-за рубежа, сообщили ведущие в ходе программы.
Обновлено в 06:48
Экономика
Многодетные семьи получили право на компенсацию ипотеки
Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Ксения Бородина борется за права детей
Одна фанатка сообщила, что ее ребенок сосет палец, а соску даже не брал.
Обновлено в 05:40
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
Колл-центр прямой линии с Путиным подвергся массированной DDOS-атаке из-за рубежа, сообщила ведущая программы.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой
Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России
Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Общество
Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей
Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Общество
Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами
В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 00:50
Политика
Путин объяснил перебои с льготными лекарствами в регионах
Президент объяснил перебои с льготными лекарствами в регионах: по его словам, во многих субъектах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке медицинских препаратов.
Обновлено в 06:59
Футбол
Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки
"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Транспорт
В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам
Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".
Обновлено в 06:10
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Общество
Алибасов заявил, что лишает сына наследства
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Здоровье
Путин назвал три основные проблемы в здравоохранении РФ
Президент РФ Владимир Путин назвал три основные проблемы в российской системе здравоохранения. О них он сообщил во время «Прямой линии».
Обновлено в 06:07
Общество
Жара в Петербурге продержится до выходных
Обновлено в 04:46
Футбол
Федун заявил, что передаст «Спартак» болельщикам
Владелец московского клуба намерен к этому моменту вывести личные средства из "Спартака", после чего он станет простым болельщиком Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что передаст клуб болельщикам в 2023 году.
Обновлено вчера в 13:18