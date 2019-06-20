Футбол

«Спартак» интересуется португальским хавбеком «Лейпцига» БрумойВести.Ru 06:20

Португальский полузащитник Арминдо Брума из немецкого "Лейпцига" оказался в поле зрения менеджеров московского "Спартака". Инсайдеры сообщают, что клуб российской премьер-лиги рассматривает вариант с выкупом трансфера игрока в летнее межсезонье.
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Брума может перейти в «Спартак»

Советский спорт06:16

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «РБ Лейпциг» Бруме

Sport24.ru06:05

«Спартак» интересуется хавбеком «РБ Лейпциг» Брумой

Чемпионат05:41

СМИ узнали об интересе «Спартака» к футболисту сборной Португалии

РБК06:34

«Спартак» претендует на хавбека «Лейпцига» Бруму

Sports.ru06:15

СМИ: «Спартак» летом может купить хавбека «Лейпцига»

Спорт-Экспресс05:52

СМИ: «Спартак» интересуется полузащитником «Лейпцига»

Матч ТВ06:43
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
Экономика

Владимир Путин рассказал причину низких доходов жителей Марий Эл

Жители страны получают около 10-15 тысяч рублей.
Обновлено в 06:40
Политика

Путин ответил на вопрос девочки-блогера о мусорных кучах

Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Автоспорт

Штраф Феттеля будет пересмотрен в пятницу на Поль-Рикаре

Заседание с участием стюардов состоится в пятницу на Поль-Рикаре и начнется в 15:15 по московскому времени, за 45 минут до начала второй части свободных заездов Гран При Франции.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры

Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес

Александр Цекало отметил 28-летие новой супруги в Голливуде

Дарина и Александр не скрывали своих чувств и обнимались весь вечер. Дарине Эрвин, новой жене Александра Цекало, исполнилось 28 лет.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Филарет собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) собрал поместный собор с целью восстановления КП.
Обновлено в 06:35
Политика

Колл-центр «прямой линии» с Путиным подвергся DDoS-атаке

Колл-центр "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS -атаке из-за рубежа, сообщили ведущие в ходе программы.
Обновлено в 06:48
Экономика

Многодетные семьи получили право на компенсацию ипотеки

Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов многодетным семьям. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти

Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Ксения Бородина борется за права детей

Одна фанатка сообщила, что ее ребенок сосет палец, а соску даже не брал.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей

Обновлено в 06:30
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

Колл-центр прямой линии с Путиным подвергся массированной DDOS-атаке из-за рубежа, сообщила ведущая программы.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Катрин Асси прокомментировала роман с мужем Екатерины Климовой

Напомним, накануне, мужу Екатерины Климовой Геле Месхи приписали роман с Катрин, в качестве доказательства опубликовав фотографии объятий Месхи и Асси на Московском международном кинофестивале, прошедшем в столице этой весной.
Обновлено в 05:00
Происшествия

В Осло погиб в ДТП сотрудник торгпредства России

Сотрудник торгпредства Российской Федерации в Норвегии погиб в Осло в автоаварии, сообщило посольство РФ.
Обновлено в 04:51
Общество

Учительница из Орла пожаловалась Путину на зарплату в 10 тысяч рублей

Учительница из нашего областного центра написала, что получает в месяц 10 тысяч рублей и бонусы.
Обновлено в 05:32
Общество

Андрей Чибис: В Мурманской области есть проблемы с зарплатами

В соцсетях врио губернатора Андрей Чибис прокомментировал обращение, поступившее на «Прямую линию» с Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие

В Иране заявили о сбитом беспилотнике США

Обновлено в 00:50
Политика

Путин объяснил перебои с льготными лекарствами в регионах

Президент объяснил перебои с льготными лекарствами в регионах: по его словам, во многих субъектах РФ не вовремя организуются процедуры по покупке медицинских препаратов.
Обновлено в 06:59
Футбол

Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
Обновлено в 03:43
Транспорт

В правительстве предложили штраф за проезд зайцем по платным дорогам

Правительство РФ предложило наказывать автомобилистов взысканием в размере до 2500 рублей для тех, кто воспользуется проездом по платной дороге, но не заплатит за это.
Обновлено в 05:11
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено вчера в 14:21
Авто

УАЗ собирается делать семейный внедорожник

По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".
Обновлено в 06:10
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Общество

Алибасов заявил, что лишает сына наследства

Обновлено вчера в 22:54
Политика

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился к Трампу в Мосгорсуде

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан обратился за помощью к США, Канаде, Великобритании и Ирландии, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:02
Здоровье

Путин назвал три основные проблемы в здравоохранении РФ

Президент РФ Владимир Путин назвал три основные проблемы в российской системе здравоохранения. О них он сообщил во время «Прямой линии».
Обновлено в 06:07
Общество

Жара в Петербурге продержится до выходных

Обновлено в 04:46
Футбол

Федун заявил, что передаст «Спартак» болельщикам

Владелец московского клуба намерен к этому моменту вывести личные средства из "Спартака", после чего он станет простым болельщиком Владелец московского "Спартака" Леонид Федун заявил, что передаст клуб болельщикам в 2023 году.
Обновлено вчера в 13:18
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