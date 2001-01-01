Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Шальке»Metaratings вчера в 16:52
Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Амину Ариту. Немцы готовы расстаться с футболистом, но только в том случае, если получат солидную денежную компенсацию. Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера может составить от 12 до 15 миллионов евро.
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Происшествия
Самолет Utair совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
«Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.
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Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
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МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел рекомендовало сотрудникам возбуждать административные дела за неуважение к власти только в случае, если высказывание сопровождается нецензурной лексикой, непристойными изображениями, неприемлемыми оскорбительными выражениями.
Обновлено вчера в 06:44
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Розовые пеликаны живут в столичном зоопарке с 1988 года. Первый птенец появился на свет шесть лет назад.
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Грузины высмеяли уволенного гендиректора «Рустави 2»
Увольнение гендиректора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии высмеяли пользователи сети в комментариях на Facebook-странице издания Sputnik Georgia.
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После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
Совбез ООН провел консультации по атакам в Идлибе
Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по вопросу воздушных ударов в сирийской провинции Идлиб, об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
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Казино в GTA Online появится 23 июля
Обновление выйдет 23 июля и добавит в игру казино, в котором можно будет сыграть в трехкарточный покер, блэкджек, рулетку и слот-машины.
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Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
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В региональном главке МВД в свою очередь сообщили, что в аварии пострадали два человека.
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Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
Обновлено 17 июля в 09:26
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Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17
Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.
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Сослан Джанаев о том, как мало зарабатывал в Польше
Голкипер поведал о том, как он чувствовал себя в Польше и как на нём отразилось резкое сокращение зарплаты.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину подготовить стратегию по интеграции к 20-летию Союзного договора.
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Общество
В компании BMW назначили нового главу совета директоров
Совет директоров немецкого автомобильного концерна BMW возглавит Оливер Ципсе весной 2020 года, сообщает пресс-служба автоконцерна.
Обновлено вчера в 22:34
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Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Макаров» и комплекс «Утес» провели учебные стрельбы
Обновлено вчера в 22:21
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Украина приобретет у Польши списанные ракетные катера, сообщают СМИ
Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров советского проекта 1241РЭ.
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Иранские военные захватили в Персидском заливе нефтяной танкер
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Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив
Мужчина, устроивший поджог в студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, раскрыл мотив своего поступка.
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На Приморье надвигается мощный тайфун «Данас»
На Приморье надвигается мощный тайфун "Данас".
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Руни забил и отдал голевой пас в победном матче против «Цинциннати»
Обновлено вчера в 22:37
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Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
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Мэй в своей последней речи поспорила с Путиным
Британский премьер назвала слова Путина вызовом, с которым странам Евросоюза приходится сталкиваться, защищая свои ценности Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своей последней речи на посту главы британского правительства поспорила со словами президента РФ Владимира Путина о том, что либеральная идея изжила себя, передает РИА Новости.
Обновлено 17 июля в 18:16
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48