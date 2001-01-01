Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Шальке»Metaratings вчера в 16:52

Московский «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Шальке» Амину Ариту. Немцы готовы расстаться с футболистом, но только в том случае, если получат солидную денежную компенсацию. Transfermarkt сообщает, что сумма трансфера может составить от 12 до 15 миллионов евро.
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