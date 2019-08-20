Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» ГоналономSport24.ru 13:57
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport. На 30-летнего игрока также претендуют «Галатасарай» и «Ренн». Последний ведет с римлянами переговоры об аренде футболиста.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:12, Ашберн
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Обновлено в 08:19
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую
После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено в 11:58
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено в 09:48
Космос
Российские спутники составят карту озонового слоя Земли
Обновлено в 19:58
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
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Армия и оружие
Лавров заявил о готовности России подавить вылазки боевиков в Идлибе
Россия следит за ситуацией в Идлибе, где боевики предпринимают регулярные вылазки, их действия будут жестоко подавляться.
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником
Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
По предварительным данным следствия, воздушный шар потерял управление из-за сильного порыва ветра, зацепился за линию электропередач и загорелся.
Обновлено в 17:32
Общество
В РАНХиГС пройдет международная научно-практическая конференция
Площадка конференции позволяет представить как результаты совместной исследовательской работы по введению моделей дуального обучения, так и опыт практической работы в российских регионах, в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено в 13:53
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Обновлено в 14:52
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
Сверхдальнобойные зенитные комплексы защитят Арктику и Дальний Восток
Российские Арктика и Дальний Восток, считавшиеся потенциально опасными направлениями для воздушного нападения еще во времена СССР, будут прикрыты сверхдальнобойными зенитными комплексами С-300В4.
Обновлено в 17:46
Политика
Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
Украинских интернет-пользователей возмутило видео с кортежем президента страны Владимира Зеленского, для которого было перекрыто движение по трассе.
Обновлено в 21:43
Наука
Космическая радиация никак не повлияла на мозг крыс
Космическая радиация, которая раньше считалась до крайности опасной, оказалась абсолютно безвредной для мозга крыс.
Обновлено в 20:18
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:05
Космос
США готовятся применять в космосе ядерные системы
США смогут применять в космосе ядерные системы, которые расширят возможности при исследованиях космического пространства, а также оперативные возможности, указано в документе.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Летчики ЧФ покажут воздушное шоу на фестивале «Таврида – Арт»
Экипажи боевых самолетов Черноморского флота покажут воздушное шоу во время фестиваля "Таврида - Арт" в бухте Капсель в Судаке.
Обновлено в 05:09
Происшествия
СКР завершил расследование пяти уголовных дел по протестам в Москве
Следственный комитет России (СКР) завершил расследование пяти уголовных дел, которые связаны с акциями протеста в Москве.
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Технологии
Абоненты МТС массово пожаловались на сбой
Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Врачи извлекли из желудка 16-летней девушки огромный ком волос
В Новосибирске провели необычную операцию. За медицинской помощью обратилась 16-летняя девушка. Ее беспокоили боли в области живота.
Обновлено в 10:05
Экономика
Минприроды решило добиться утилизации товаров и упаковки на 100%
Минприроды выступило с идеей повысить для производителей нормативы по утилизации товаров и упаковки до 100%.
Обновлено вчера в 01:15
Происшествия
Маленькая петербурженка захлебнулась в бассейне в Турции
В Турции врачи вытаскивают с того света 12-летнюю девочку из Петербурга.
Обновлено вчера в 20:55
Здоровье
Какие гигиенические привычки вредят здоровью, рассказали волгоградцам
Какие распространенные привычки на самом деле являются опасными, читайте в нашем материале.
Обновлено в 14:28