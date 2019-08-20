Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Ромы» ГоналономSport24.ru 13:57
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Максиму Гоналону, сообщает французское издание Le 10 Sport. На 30-летнего игрока также претендуют «Галатасарай» и «Ренн». Последний ведет с римлянами переговоры об аренде футболиста.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:36, Ашберн
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