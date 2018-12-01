Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Барди
Чемпионат
вчера в 16:42

«Леванте» оценивает македонца в € 20 млн, а «Спартак» пока не готов заплатить за него больше € 13 млн. Барди входит также в сферу интересов «Валенсии» и «РБ Лейпциг». 23-летний Барди перешёл в «Леванте» летом 2017 года из венгерского «Уйпешта» за € 1,5 млн.
Чемпионатвчера в 16:42

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СМИ: Полузащитник «Леванте» Барди может перейти в «Спартак»

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Представление потенциального новичка «Спартака» Эниса Барди

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СМИ: Хавбек «Леванте» может перейти в «Спартак»

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«Спартак» нацелился на полузащитника «Леванте»

Soccer.ruвчера в 22:17

СМИ: «Спартак» претендует на полузащитника «Леванте» Барди

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«Спартак» зимой может подписать полузащитника «Леванте»

Бомбардир.рувчера в 17:19
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
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