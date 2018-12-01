Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Барди
«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» БардиЧемпионатвчера в 16:42
«Леванте» оценивает македонца в € 20 млн, а «Спартак» пока не готов заплатить за него больше € 13 млн. Барди входит также в сферу интересов «Валенсии» и «РБ Лейпциг». 23-летний Барди перешёл в «Леванте» летом 2017 года из венгерского «Уйпешта» за € 1,5 млн.
Чемпионатвчера в 16:42
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Футбол
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Футбол
«Челси» рассматривает Д. Суареса в качестве замены Фабрегасу
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Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался ничьей с "Тоттенхэмом" (1:1) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.
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