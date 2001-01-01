Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди. Красно-белые рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно, но пока не могут договориться с испанским клубом по стоимости хавбека.

Чемпионат вчера в 16:42