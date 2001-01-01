Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Барди
Чемпионат
вчера в 16:42

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди. Красно-белые рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно, но пока не могут договориться с испанским клубом по стоимости хавбека.
Чемпионатвчера в 16:42

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«Спартаку» интересен футболист «Леванте»

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СМИ: Хавбек «Леванте» может перейти в «Спартак»

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СМИ: Хавбек «Леванте» может перейти в «Спартак»

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«Спартак» нацелился на полузащитника «Леванте»

Soccer.ruвчера в 22:17

СМИ: «Спартак» претендует на полузащитника «Леванте» Барди

Советский спортвчера в 17:34

«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Барди

Чемпионатвчера в 16:42

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Бомбардир.рувчера в 17:19
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Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
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Македонский футболист, полузащитник клуба «Леванте» и сборной Македонии.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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