Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Эмполи»Нева Спорт 10:29

Полузащитник итальянского «Эмполи» Исмаэль Беннасер может стать футболистом московского «Спартака».
Читать в источнике
с чего всё началось

«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека. Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года.
Чемпионат07:03

Подробнее о событии

21-летний хавбек «Эмполи» Беннасер может перейти в «Спартак»

Sports.ru07:38

«Чемпионат»: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира

Спорт БИЗНЕС Online07:16

«Спартак» интересуется игроком сборной Алжира

Sport.ru07:59

СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере футболиста сборной Алжира

RT на русском07:42

«Спартак» может купить алжирца из «Эмполи»

Советский спорт08:37

СМИ: «Спартак» интересуется хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Матч ТВ07:13

«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Чемпионат07:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия

В Грозном у резиденции Кадырова неизвестные напали на сотрудников ДПС

На сотрудников ДПС в Грозном напал вооруженный ножом мужчина.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве

РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
Обновлено в 06:03
Общество

В Москве прошел митинг против фабрикации уголовных дел

Обновлено в 10:23
Футбол

«Барселона» интересуется хавбеком «Реала Сосьедад» Мерино

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Реала Сосьедад» Микелю Мерино, утверждает Noticias de Gipuzkoa.
Обновлено в 12:54
Единоборства

Российский самбист Багдасарян завоевал золото на Европейских играх

Обновлено в 12:35
Происшествия

Умер избитый полицейскими член партии экс-министра обороны Украины

Умер член партии экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко "Гражданская позиция" Александр Комарницкий, которого избили полицейские в Виннице, сообщил председатель Винницкой областной организации партии Сергей Гайструк.
Обновлено в 14:08
Театры

Мельпомена на взводе

Странное слияние Ярославского и Питерского театров, которое столь неожиданно возникло и столь же неожиданно закончилось.
Обновлено в 13:35
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, стал победителем Гран-при Франции, восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Рассекречены документы об обороне Брестской крепости

Министерство обороны Российской Федерации выложило во всеобщий доступ рассекреченные документы о подвиге защитников Брестской крепости.
Обновлено вчера в 01:43
Футбол

Торрес рассказал, почему решил завершить карьеру

Последним матчем Торреса в карьере станет игра с "Виссел Кобе", которая пройдёт 23 августа – за этот клуб играют бывшие партнёры форварда по сборной Испании – Давид Вилья и Андрес Иньеста.
Обновлено в 02:49
Политика

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского в скором будущем

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча украинского главы Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина может скоро состояться.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Канаде уснувшую пассажирку забыли в самолёте после приземления

Обновлено в 12:50
Общество

В Донецкой области шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Горняки шахты "Южнодонбасская №1" и госпредприятия "Шахта имени Сургая" в Донецкой области объявили забастовку из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено в 11:01
Футбол

Радимов: «Когда „Спартак“ разберется с лайками – будет конкурентом „Зенита“»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о «Спартаке».
Обновлено в 11:43
Происшествия

Российская певица погибла на Волге

В Самаре певица Юлия Гольдина погибла из-за столкновения катера и лодки на Волге. Как сообщает РИА Новости, ее тело нашли не сразу.
Обновлено в 10:42
Общество

Елизавета II «сбежала» из Букингемского дворца из-за нашествия крыс

Обновлено в 02:17
Происшествия

В Ростовской области девушка попала под автобус с призывниками

Девушка получила травмы, попав под колеса микроавтобуса в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД России по региону.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про врачей

Обновлено в 04:00
Политика

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Общество

Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 04:37
Политика

Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.
Обновлено в 12:59
Путешествия

Booking.com определил самые гостеприимные страны мира

Обновлено 21 июня в 07:48
Происшествия

Вологодская студентка погибла, спасая тонущих детей

Студентка Вологодского государственного университета Лиза Дружинина не задумываясь, кинулась в воду, чтобы спасти двух маленьких детей.
Обновлено в 08:32
Футбол

Гутцайт и Кудрявцев перейдут с «Матч ТВ» на Okko

Сегодня свой прощальный ужин с коллегами провел Роман Гутцайт. Вторым трансфером Okko станет Филипп Кудрявцев.
Обновлено в 12:09
Кино

Кристиан Бэйл снимется в новом фильме режиссёра «Недругов»

Кристиан Бэйл может воссоединиться с режиссером и сценаристом Скоттом Купером в рамках проекта предстоящего фильма «Вальгалла».
Обновлено в 14:16
Политика

Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2»

Ранее о планах властей со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил директор «Рустави 2». По его информации, штурм редакции должен произойти ночью.
Обновлено в 13:35
Политика

В Праге около 250 тысяч человек вышли с требованием отставки премьера

Обновлено в 13:10
Политика

Протестующие в Грузии провели новую акцию в Тбилиси

Протестующие в Грузии провели новую акцию возле здания парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:28
Общество

На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода

В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Исмаэль Беннасер
Алжирский футболист
Алжирский и французский футболист, центральный полузащитник клуба «Эмполи» и сборной Алжира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эмполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Эмполи, провинции Тоскана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное