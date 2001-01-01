Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Эмполи»Нева Спорт 10:29
Полузащитник итальянского «Эмполи» Исмаэль Беннасер может стать футболистом московского «Спартака».
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Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека. Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года.Чемпионат07:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:22, Вашингтон
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поговорил о «Спартаке».
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