«Спартак» интересуется игроком сборной АлжираSport.ru 07:59

Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека. Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года.

с чего всё началось

Спартак обратил свой взгляд на итальянский трансферный рынок. Красно-белые интересуются игроком Эмполи и сборной Алжира. Имя футболиста Исмаэль Беннасер, он играет в полузащите.

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