Футбол
«Спартак» интересуется игроком сборной АлжираSport.ru 07:59
Спартак обратил свой взгляд на итальянский трансферный рынок. Красно-белые интересуются игроком Эмполи и сборной Алжира. Имя футболиста Исмаэль Беннасер, он играет в полузащите.
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с чего всё началось
Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека. Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года.Чемпионат07:03
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:32, Вашингтон
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Происшествия
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Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
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Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
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Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Происшествия
В Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов
На севере Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов, два человека погибли, четверо получили серьёзные ранения.
Обновлено в 10:18
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ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации
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Обновлено в 16:22
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Развал СССР спас атмосферу Земли, рассказали ученые
Ученые из 5 стран заявили о пользе для атмосферы Земли от развала СССР.
Обновлено в 18:24
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Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию
Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
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Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
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Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
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Грузинские футболисты вышли на поле в антироссийских футболках
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СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона
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Обновлено в 19:58
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Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери
В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
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Музыка
Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США
В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.
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