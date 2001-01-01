Футбол

«Спартак» интересуется игроком сборной АлжираSport.ru 07:59

Спартак обратил свой взгляд на итальянский трансферный рынок. Красно-белые интересуются игроком Эмполи и сборной Алжира. Имя футболиста Исмаэль Беннасер, он играет в полузащите.
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«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Московский клуб проявляет интерес к 21-летнему алжирскому футболисту в связи с тем, что на данный момент не может достичь договорённости о трансфере хавбека пражской «Славии» Томаша Соучека. Беннасер перешёл из лондонского «Арсенала» в «Эмполи» в августе 2017 года.
Чемпионат07:03

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«Спартак» может купить алжирца из «Эмполи»

Советский спорт08:37

«Чемпионат»: «Спартак» интересуется полузащитником сборной Алжира

Спорт БИЗНЕС Online07:16

СМИ: «Спартак» заинтересован в трансфере футболиста сборной Алжира

RT на русском07:42

«Спартак» интересуется игроком сборной Алжира

Sport.ru07:59

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Эмполи» и сборной Алжира

Soccer.ru07:18

СМИ: «Спартак» интересуется хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Матч ТВ07:13

«Спартак» интересуется 21-летним хавбеком «Эмполи» и сборной Алжира

Чемпионат07:03
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Политика

Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика

МИД Украины допустил встречу Путина и Зеленского

В МИД Украины допустили возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

У берегов Крыма заметили два военных самолета США

Обновлено в 14:06
Общество

ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели

Почти половина россиян (48%) не поддерживают предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырёх дней, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 20:12
Общество

Депутаты предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол на транспортном средстве.
Обновлено в 18:47
Футбол

Аргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки

Сборная Аргентины по футболу в заключительном туре группового этапа Кубка Америки смогла обыграть сборную Катара и вышла в плей-офф.
Обновлено в 18:51
Политика

В Японии сообщили о провале соглашения с Россией по Курилам

Соглашение между Россией и Японией по совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов не будет подписано на встрече лидеров стран в ходе саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 12:28
Общество

Умерла писательница Джудит Кранц

Американская писательница, автор любовных романов Джудит Кранц умерла на 92-м году жизни.
Обновлено в 19:27
Политика

В правительстве назвали условия сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2019 году.
Обновлено в 19:22
Политика

Nikkei: Япония снимет запрет на поставки курятины из России

Запрет на импорт российского мяса курицы будет снят не раньше 2020 года, отмечает Nikkei.
Обновлено в 20:03
Происшествия

Уснувшую пассажирку оставили одну в закрытом авиалайнере

Обновлено в 17:23
Происшествия

Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии

В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Происшествия

Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном

Сотрудникам правоохранительных органов Чечни удалось установить личность мужчины, ранившего полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном в воскресенье.
Обновлено в 17:57
Армия и оружие

Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета

Обновлено в 19:28
Кино

Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов

На 60-м году жизни, не дожив месяца до юбилея, скончался советский и российский актёр Андрей Харитонов.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца

Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено в 20:13
Происшествия

В Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов

На севере Греции автомобиль наехал на группу велосипедистов, два человека погибли, четверо получили серьёзные ранения.
Обновлено в 10:18
Политика

Сотни тысяч митингующих в Праге требуют отставки премьера

В Праге началась масштабная акция протеста против премьера страны Андрея Бабиша. Об этом сообщает "Радио Прага".
Обновлено в 13:09
Политика

ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации

В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено в 16:22
Экономика

Развал СССР спас атмосферу Земли, рассказали ученые

Ученые из 5 стран заявили о пользе для атмосферы Земли от развала СССР.
Обновлено в 18:24
Политика

Подсчитаны потери из-за прекращения авиасообщения в Грузию

Официально российские авиакомпании не прокомментировали возможные потери от запрета полетов в Грузию, однако, по данным источника издания, они будут достаточно серьезными.
Обновлено в 20:22
Общество

Бриг «Россия» прошел по Неве под алыми парусами

Впервые за много лет символом праздника "Алые паруса" стал корабль под триколором. Имя у парусника говорящее - "Россия".
Обновлено в 18:02
Происшествия

В США убили уроженку России Аллу Аушеву и ее детей

Обновлено в 18:48
Политика

Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Культура

Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова

Обновлено вчера в 12:29
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

Обновлено в 17:03
Футбол

Грузинские футболисты вышли на поле в антироссийских футболках

Обновлено в 19:49
Общество

СМИ узнали о начатой во Франции налоговой проверке в отношении Гона

Власти Франции начали налоговую проверку в отношении бывшего главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает Liberation со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:58
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала первые шаги своей дочери

В прошлом году Лера Кудрявцева подарила мужу Игорю Макарову дочь. Сейчас 10-месячная Мария заметно подросла и делает первые шаги.
Обновлено в 07:55
Музыка

Музыкант и композитор Дейв Бартоломью скончался в США

В клинике американского города Новый Орлеан в штате Луизиана в возрасте 100 лет скончался звезда рок-н-ролла, музыкант и композитор Дейв Бартоломью.
Обновлено в 20:15
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Исмаэль Беннасер
Алжирский футболист
Алжирский и французский футболист, центральный полузащитник клуба «Эмполи» и сборной Алжира.
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Итальянский футбольный клуб из города Эмполи, провинции Тоскана.
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