Футбол

«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» ДонисомЧемпионат вчера в 10:46

Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker. По данным источника, форвард находится в трансферном списке российского клуба. В данный момент клубы ведут переговоры по его трансферу.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Агент опроверг интерес «Спартака» к воспитаннику «Ювентуса»

Sport24.ruвчера в 23:54

Источник: «Спартак» ведет переговоры с «Штутгартом» о трансфере форварда сборной Греции

Спорт-Экспрессвчера в 10:33

Агент Дониса о переговорах со «Спартаком»: «Это неправда»

Sports.ruвчера в 13:14

Агент нападающего «Штутгарта» ответил на вопрос об интересе со стороны «Спартака»

Матч ТВвчера в 13:03

Источник: «Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта»

Sport.ruвчера в 11:59

СМИ пишут об интересе «Спартака» к Донису. Это не совсем правда

Советский спортвчера в 11:32

Агент: Донис близок к переходу в «Спартак»? Это неправда

Чемпионатвчера в 13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Политика

ЦИК Украины обработал треть бюллетеней

Кандидаты от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" выигрывают в 117 одномандатных округах, свидетельствуют данные ЦИК Украины по данным 33% протоколов.
Обновлено в 01:44
Авто

Обновленный Opel Insignia сохранит платформу GM

Поскольку модель должна сохранить конкурентоспособность в довольно многолюдном сегменте среднеразмерных моделей, в который входят такие гиганты, как Volkswagen Passat, Ford Mondeo, Skoda Superb, Mazda6, Toyota Camry и Peugeot 508, Insignia 2020 года сохраняет платформу GM.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ

Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой

В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Единоборства

У бойца Олейника диагностировали два перелома ноги

Обновлено вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Дарья Жукова готовится к свадьбе с греческим миллиардером

СМИ сообщили о помолвке бывшей жены Романа Абрамовича. Дарья Жукова скоро снова выйдет замуж.
Обновлено в 02:00
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

В мае компания «АльфаСтрахование» сообщила, что рейтинг самых угоняемых автомобилей в России в первом квартале 2019 года возглавил Cadillac Escalade.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса

Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Общество

В России ужесточат правила провоза багажа через границу

В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

В Коми сошли с рельсов вагоны с углем

Вагоны с углем в ночь на 22 июля сошли с рельсов в районе станции Керки в Республике Коми, из-за происшествия нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено вчера в 21:19
Экономика

Инвестиции Китая в США снизились на 90% за время президентства Трампа

Прямые инвестиции Китая в США снизились с $46 млрд в 2016 году до $5 млрд в 2018-м с момента прихода к власти президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 19:55
Кино

Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной

Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика

Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Общество

Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска

Обновлено вчера в 07:45
Финансы

Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей

Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол

Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат работу в колонии. Об этом сообщают «Вести недели».
Обновлено в 00:56
Политика

Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова

Обновлено вчера в 11:13
Наука

В продукты россиян добавят панцири саранчи

Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия

Пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше, нашли мертвым

Польские полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России на трассе между Варшавой и Гродзиск-Мазовецким.
Обновлено вчера в 00:34
Происшествия

В пензенском зоопарке посетители закормили жеребенка до смерти

Руководство пензенского зоопарка сообщило о гибели жеребенка шетнтлендской пони. Жеребёнок появился на свет в зоосаде в апреле.
Обновлено вчера в 09:01
Космос

Ученые заявили о точной дате конца света после выявления устрашающей аномалии в космосе

Ученые несколько дней назад зафиксировали в космосе устрашающую аномалию.
Обновлено в 01:17
Политика

Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США

Обновлено вчера в 22:20
Недвижимость

Неликвид: почему цены на дачи в Подмосковье стоят на месте

Риелторы отмечают продолжающуюся стагнацию на рынке загородной недвижимости в Подмосковье. Цены на коттеджи и дачи стоят на месте.
Обновлено в 01:36
Здоровье

Назван напиток, разрушающий кости изнутри

Многие выбирают газированную в воду в летний зной, чтобы утолить жажду, но не все знают, что этот напиток разрушает кости изнутри, передает «МК в Волгограде.ру».
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия

Врачи сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Актриса Инна Чурикова по-прежнему находится в тяжелом состоянии, сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 01:49
Общество

Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда

Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Гаджеты

Анонсирован выход первого в мире смартфона Redmi с камерой в 64 Мп

Вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг показали пользователям Сети фото, которое было сделано на камеру в режиме 64 Мп.
Обновлено в 01:35
Общество

В России ужесточат получение охотничьего билета

В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика

Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Обновлено вчера в 14:28
ещё по теме
Анастасиос Донис
Греческий футболист
Греческий футболист, нападающий клуба «Штутгарт» и национальной сборной Греции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное