Футбол

«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» ДонисомЧемпионат вчера в 10:46

Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker. По данным источника, форвард находится в трансферном списке российского клуба. В данный момент клубы ведут переговоры по его трансферу.
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Спорт-Экспрессвчера в 10:33
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Греческий футболист, нападающий клуба «Штутгарт» и национальной сборной Греции.
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