Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker. По данным источника, форвард находится в трансферном списке российского клуба. В данный момент клубы ведут переговоры по его трансферу.

Армия и оружие Продемонстрированы внутренние отсеки РБК-2200 РБК-2200 используется в нескольких вариантах: в составе модульных ВК (водолазных комплексов),стационарных ВК для учебно-тренировочных занятий, а также для упомянутого оказания медпомощи в спецорганизациях Минобороны РФ.

Общество В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов Правительство России утвердило новые правила ввоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу, постановление об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Специалисты ВНИИ труда провели исследование трудового рынка и определили наименее востребованные в России профессии.

Экономика Western Union ограничила сумму переводов за границу Платежная система Western Union установила лимит на заграничные переводы одним клиентом в одну страну.

Политика Названы кандидаты на пост премьера Украины Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".

Финансы Три центробанка определят дальнейший курс рубля "Основной фактор, который может изменить расклад сил - еще более мягкая позиция ведущих центробанков в отношении дальнейших монетарных курсов, что может способствовать возобновлению роста валют развивающихся стран", - говорит Поддубский.

Политика Болтон заявил об исходящей от Ирана угрозе для Западного полушария Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Иран в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что, по его словам, угрожает Западному полушарию.

Кино Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.

Общество Тайфун «Данас» обрушится на Хабаровский край Сильные дожди, грозы и ветер до 20 м/с ожидаются в Хабаровском крае. Стихия будет бушевать 22-23 июля.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Общество Интерьеры станции метро «Окская» оформят в ярко-синих тонах Интерьеры строящейся станции метро «Окская» (Некрасовская линия) украсят ярко-синими алюминиевыми панелями и светодиодными круглыми лампами.

Транспорт В Екатеринбурге устранили последствия потопа 21 июля представители коммунальных служб Екатеринбурга устранили последствия подтопления на улице Шефская под путепроводом на улице Блюхера.

Политика ЕК поможет Ирландии в случае жесткого Brexit Еврокомиссия (ЕК) планирует передать Ирландии несколько миллиардов фунтов стерлингов в случае выхода Британии из ЕС без сделки.

Авто Составлен рейтинг лучших российских спорткаров Лидером рейтинга стал совсем новый проект от российского энтузиаста – Flanker F. Самодельный автомобиль, созданный всего за 12 месяцев, скоро станет постоянным участником (а, возможно, и призером) соревнований по дрифту.

Политика В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

Политика ЦИК Украины назвал окончательные данные по явке на выборах в Раду Явка избирателей на выборах в Верховную Раду IX созыва составила 49,84% по данным всех 199 избирательных округов по стране.

Политика На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.

Общество Названы города России с самым загрязненным воздухом В Росгидромете представили список городов РФ, где в прошлом году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха.

Экономика Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.