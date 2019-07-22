Футбол
«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» ДонисомЧемпионат вчера в 10:46
Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker. По данным источника, форвард находится в трансферном списке российского клуба. В данный момент клубы ведут переговоры по его трансферу.
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Источник: «Спартак» ведет переговоры с «Штутгартом» о трансфере форварда сборной Греции
Спорт-Экспрессвчера в 10:33
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