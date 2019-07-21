Футбол
«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» ДонисомЧемпионат 10:46
Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker. По данным источника, форвард находится в трансферном списке российского клуба. В данный момент клубы ведут переговоры по его трансферу.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Музыкант, как и ранее, ответил уклончиво: по его словам, партия «Голос» будет готова к переговорам о коалиции лишь после объявления официальных итогов выборов в Верховную Раду, но готова к ответственности и должностям.
Обновлено в 16:50
Футбол
«Зенит» победил «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:44
Политика
Медведчук допустил отсутствие коалиции в новой Раде
В свою очередь лидер «Слуги народа» Дмитрий Разумков, комментируя возможные коалиционные соглашения, заявил, что «слабо представляет коалицию» с партией «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Петр Порошенко.
Обновлено в 16:05
Здоровье
Кому вредно есть овощи, рассказала гастроэнтеролог
Рекомендации, как употреблять овощи, врача-гастроэнтеролога Виктории Суджияновой опубликовали в прессе.
Обновлено в 01:47
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Полиция проверяет информацию об автобусах с подозрительными лицами
«За час до завершения внеочередных выборов в полицию Киевской области поступило ряд сообщений о передвижении в автобусах большого количества людей в направлении Киева», — приводит информацию от правоохранителей издание.
Обновлено в 16:24
Футбол
«Это круче концерта Metallica!» Шаронов выступил с речью в раздевалке «Рубина»
"Рубин" в своём "твиттере" опубликовал речь тренера команды Романа Шаронова в раздевалке после победы в гостевом матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги над "Динамо" (1:0).
Обновлено в 16:57
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено 19 июля в 12:16
Общество
Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
Обновлено в 11:38
Происшествия
В ОАЭ женщину оштрафовали за копирование СМС из телефона мужа
Женщину в ОАЭ приговорили к штрафу в 3 тысячи дирхамов (почти 1 тысяча долларов) за то, что она копировала смс-сообщения из мобильного телефона мужа без его согласия, сообщает издание Khaleej Times.
Обновлено в 15:23
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Обновлено вчера в 07:00
Футбол
Пайет поцеловал напарника перед матчем и забил гол
Пайет выступает за «Марсель» с 2017 года. В минувшем сезоне полузащитник забил 6 голов в 38 встречах.
Обновлено в 16:26
Политика
Рабинович встревожен низкой явкой на выборах на востоке Украины
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что явка на парламентских выборах на востоке Украины "катастрофически низкая", что может привести к прохождению партий, от которых жители страны "хотели избавиться".
Обновлено в 11:33
Кино
«Мстители: Финал» стали самым кассовым фильмом в истории
Фильм "Мстители: Финал" обновил исторический рекорд по кассовым сборам, преодолев рубеж в $2,9 миллиарда, сообщила в воскресенье The Guardian.
Обновлено в 14:53
Футбол
Роналду предъявил претензии Сарри после своей замены
Покидая поле, португалец обратился с вопросом к своему главному тренеру Маурицио Сарри.
Обновлено в 13:20
Футбол
Бэйл может стать самым высокооплачиваемым игроком в Китае
Если форвард согласится на переход на этих условиях, то он станет самым высокооплачиваемым футболистом в чемпионате Китая.
Обновлено в 13:47
Здоровье
Алексей Кащеев о причинах уголовного дела против врача Элины Сушкевич
О фактической стороне дела сказано и написано уже достаточно много: высококлассного специалиста Элину Сушкевич "в сговоре" с администрацией роддома обвиняют в страшном преступлении, противоречащем глубинным этическим нормам профессии, лишенном внятной цели и логики.
Обновлено в 14:40
Политика
Названы кандидаты на пост премьера Украины
Украинские СМИ назвали кандидатов на пост премьер-министра страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:35
Музыка
Хавтан готов взять в космос гитару, кота и даже жену
Музыкант рассказал, когда состоялся его первый концерт и ответил на вопрос, какие три предмета он взял бы с собой в космос.
Обновлено в 16:50
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Авто
Новые Renault Logan и Sandero добрались до дилеров
К бразильским дилерам Renault начали поступать обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway.
Обновлено в 08:39
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Автоспорт
«Ред Булл» не собирается расставаться с Пьером Гасли
Обновлено в 12:07