Футбол
«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»Sports.ru 06:57
Вице-президент «Крузейро» Итаир Мачадо рассказал, что «Спартак» проявляет интерес к игрокам его клуба. Бразильцы сегодня арендовали у москвичей полузащитника Педро Рошу до конца 2019 года.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина
Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории
Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обновлено в 11:40
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 09:51
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста
В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.
Обновлено в 04:06
Политика
Закон о хостелах вступит в силу 1 октября
Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе
ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:49
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Футбол
Александрия — Шахтер 0:1
"Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел
Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Культура
Ведущий «Места встречи» внезапно пропал из студии НТВ
Супруга российского журналиста и ведущего программы "Место встречи" Андрея Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ.
Обновлено в 11:38
Общество
МВД назвало самые опасные регионы России
Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Наука
Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках
По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч особей; официальная представительница Минсельхоза США сообщила радиостанции, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Кино
Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом
Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 09:30
Общество
Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов
Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Политика
ЕС отказался давать Британии отсрочку по Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз больше не даст Великобритании коротких отсрочек по Brexit.
Обновлено в 09:03
Экономика
ЦБ дал отдельным НПФ время на устранение проблем
Сегодня, 3 апреля 2019 года, заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин сообщил на биржевом форуме, что отдельные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) при стресс-тестировании показали «не самые лучшие результаты», но регулятор дал им время на устранение проблем.
Обновлено в 08:59
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38