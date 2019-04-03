Футбол

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»Sports.ru 06:57

Вице-президент «Крузейро» Итаир Мачадо рассказал, что «Спартак» проявляет интерес к игрокам его клуба. Бразильцы сегодня арендовали у москвичей полузащитника Педро Рошу до конца 2019 года.
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«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейру»

Спорт-Экспресс06:24

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sport24.ru05:41

Вице-президент бразильского «Крузейро» рассказал об интересе «Спартака» к несколькими игрокам

Sport.ru06:14

Вице-президент «Крузейро»: «Спартак» интересуется двумя нашими футболистами

Советский спорт05:07

Вице-президент «Крузейро»: «Спартак» интересуется некоторыми нашими игроками

Чемпионат05:02

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sports.ru06:57

Вице-президент «Крузейро» заявил об интересе «Спартака» к двум футболистам клуба

RT на русском05:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:37, Ашберн
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Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Кино

Лиза Монеточка вошла в десятку самых перспективных молодых россиян

Обновлено в 12:08
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории

Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обновлено в 11:40
Общество

Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн

Обновлено вчера в 14:32
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Шоу-бизнес

Узнавший о похождениях Зарубиной Шепелев схватился за сердце

Обновлено в 09:10
Единоборства

Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова

Обновлено в 09:51
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

«Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста

В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.
Обновлено в 04:06
Политика

Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе

ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:49
Общество

Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади

В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Футбол

Александрия — Шахтер 0:1

"Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел

Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Культура

Ведущий «Места встречи» внезапно пропал из студии НТВ

Супруга российского журналиста и ведущего программы "Место встречи" Андрея Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ.
Обновлено в 11:38
Общество

МВД назвало самые опасные регионы России

Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.
Обновлено в 06:04
Наука

Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках

По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч особей; официальная представительница Минсельхоза США сообщила радиостанции, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Кино

Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 09:30
Общество

Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов

Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:53
Политика

ЕС отказался давать Британии отсрочку по Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз больше не даст Великобритании коротких отсрочек по Brexit.
Обновлено в 09:03
Экономика

ЦБ дал отдельным НПФ время на устранение проблем

Сегодня, 3 апреля 2019 года, заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин сообщил на биржевом форуме, что отдельные негосударственные пенсионные фонды (НПФ) при стресс-тестировании показали «не самые лучшие результаты», но регулятор дал им время на устранение проблем.
Обновлено в 08:59
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
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Бразильский спортивный клуб из города Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс, наиболее известный выступлениями своей футбольной команды. Один из самых титулованных клубов Бразилии. Выступает на стадионе «Минейран». Самое жёсткое соперничество происходит с командой «Атлетико Минейро».
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