«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»Sports.ru 06:57

Вице-президент «Крузейро» Итаир Мачадо рассказал, что «Спартак» проявляет интерес к игрокам его клуба. Бразильцы сегодня арендовали у москвичей полузащитника Педро Рошу до конца 2019 года.

Шоу-бизнес Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Футбол Урал — Арсенал (Тула) 1:0 Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".

Политика В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Экономика «Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Экономика ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона «Надо понимать, что работодатель всегда сможет убедить своих работников — даже если этот сервис будет создан — перечислять зарплату в тот банк, который [ему] выгоден», — говорила она, отметив, что ограничение, таким образом, будет снято только условно.

Происшествия В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.

Политика Закон о хостелах вступит в силу 1 октября Комиссия Госдумы и Совфеда перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября 2019 года.

Армия и оружие ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.

Общество Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.

Футбол Александрия — Шахтер 0:1 "Шахтер" обыграл "Александрию" (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Украины. Единственный мяч с пенальти на 12-й минуте забил Жуниор Мораес.

Армия и оружие В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма» Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".

Культура Ведущий «Места встречи» внезапно пропал из студии НТВ Супруга российского журналиста и ведущего программы "Место встречи" Андрея Норкина Юлия прокомментировала информацию о его внезапном исчезновении из студии телеканала НТВ.

Общество МВД назвало самые опасные регионы России Москва стала самым криминогенным регионом России по количеству преступлений, совершенных за 2018 год.

Наука Минсельхоз США перестанет проводить опыты на кошках По оценкам White Coat Waste Project, за все время существования программы ученые усыпили более 3 тысяч особей; официальная представительница Минсельхоза США сообщила радиостанции, что с 2013 по 2018 год усыпили всего 239 кошек, при этом их перестали заражать токсоплазмозом еще в сентябре 2018 года.

Гаджеты Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Кино Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.

Общество Липецких чиновников наказали за утечку данных пациентов Прокуратура Липецкой области завершила проверку утечки персональных данных пациентов, которые несколько дней назад обнаружились на сайте госзакупок.

Политика ЕС отказался давать Британии отсрочку по Brexit Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз больше не даст Великобритании коротких отсрочек по Brexit.